भिलाई : गदा चौक सुपेला, लक्ष्मीनगर मार्केट की शराब दुकान को लेकर रहवासियों ने मोर्चा खोला (Demonstration for removal of liquor shop in Bhilai) है. रहवासी और व्यापारियों ने अनुविभागीय अधिकारी छावनी को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में कहा गया है कि आसपास के निवासी और व्यापारी कई बार इसे लेकर लिखित शिकायत कर चुके हैं. यह मार्ग सुपेला चौक से कोहका जाने वाला सबसे व्यस्ततम एवं मुख्य मार्ग है. इस रास्ते में जुनवानी, स्मृतिनगर, शांतिनगर, वैशालीनगर एवं आसपास हजारों लोगों का आवागमन लगातार होते रहता (Liquor shop is on the main road of Bhilai) है. इसके अतिरिक्त कोहका क्षेत्र अन्तर्गत अनेक मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज और चिकित्सालय होने से छात्र छात्राओं का आना जाना होता है.लेकिन शराब दुकान के कारण आए दिन शराबियों के कारण दुर्घटनाएं होती है.''

क्यों हो रही है परेशानी : मुख्य मार्ग के आसपास शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है जिससे मुख्य मार्ग बाधित होता है. इसके पहले भी 2019 में मुख्यमंत्री, संभागीय आयुक्त पुलिस "महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई, आबकारी अधिकारी सहित प्रमुख जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया (Increased trouble due to alcoholics in Bhilai) था. लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई. युवा शक्ति संगठन ने लगातार ज्ञापन सौंपकर जिलाधीश दुर्ग को अवगत कराया था. इसके बाद हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से लगभग 4 हजार हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन भी सौंपा गया था. तृतीय चरण में मशाल रैली के माध्यम से शासन-प्रशासन को अवगत कराया गया (Demonstration of youth power organization in Bhilai) था.

शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं :इसके अलावा युवा शक्ति संगठन ने कहा कि इस स्थल पर कई तरह के प्रदर्शन होते हैं.इस गंभीर विषय पर जनहित शिकायत कर चुके हैं. इस मार्ग पर सुपेला के लोगों का आवागमन लगातार होते रहता है.फिर भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई.