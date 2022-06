दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पद्मनाभपुर चौकी थाना क्षेत्र में रायपुर में CSPDCL (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ) में पदस्थ महिला सब इंजीनियर ने खुदकुशी कर ली. मृतका का नाम शिल्पा चंद्राकर है. पंचशील नगर स्थित अपने घर में शिल्पा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतका के पति का नाम डॉक्टर निखिल कौशिक है जो शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में पदस्थ हैं. पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला है. जिसमें मर्जी से खुदकुशी करने की बात का जिक्र है. पद्मनाभपुर पुलिस पूरी मामले की जांच कर रही है. (CSPDCL Female Sub Engineer died by suicide )

मासूम बच्चे को दूध पिलाकर दूसरे कमरे में लगाई फांसी: पुलिस ने बताया कि मृतका शिल्पा चंद्राकर (CSPDCL Sub Engineer Shilpa Chandrakar ) ने सुसाइड करने से पहले अपने दो माह के बेटे को दूध पिलाकर उसे सुलाया और फिर दूसरे कमरे में जाकर फंदे में लटक गई. मृतका ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया इसका कारण अभी पता नहीं चल पाया है. परिजनों, पड़ोसियों व ऑफिस के लोगों से पूछताछ जारी है. पति-पत्नी के बीच किसी भी प्रकार के विवाद की पुष्टि नहीं हुई है. (Sub Engineer died by suicide in Durg)

कवर्धा में दहेज मांगना पड़ा महंगा, अब पहुंचे सलाखों के पीछे !

2 साल पहले हुई थी शादी: प्रशिक्षु आईपीएस वैभव बैंकर ने बताया कि "CSPDCL रायपुर में पदस्थ महिला सब इंजीनियर शिल्पा चंद्राकर (CSPDCL Sub Engineer Shilpa Chandrakar) का शव उनके घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला था. शिल्पा बीएसपी कर्मी की बेटी थी. जिसका दो साल पहले 2020 में डॉ. निखिल कौशिक से शादी हुई थी. निखिल शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में पदस्थ हैं. दोनों का एक डेढ़-दो महीने का बेटा भी है. घटना वाले दिन मृतका का पति डॉ. निखिल रोजाना की तरह सुबह अस्पताल के लिए निकल गया. शिल्पा ने नाश्ता भी बनाकर दिया था. इसके बाद लगभग दो घंटे बाद पड़ोसी ने शिल्पा को कॉल किया लेकिन कॉल नहीं उठाने पर पड़ोसी ने घर का डोर बेल बजाया. लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. जिसके बाद पड़ोसी ने निखिल को कॉल किया. निखिल के घर पहुंचने पर घर के अंदर देखने पर शिल्पा फांसी के फंदे पर लटकी मिली.