दुर्ग : उदयपुर की घटना (Udaipur Tailor Murder) को लेकर भाजपा सहित हिन्दूवादी संगठनों के छत्तीसगढ़ बंद के आह्वान का भिलाई दुर्ग में व्यापक असर देखने को (Closed in protest against Kanhaiyalal Murder in Durg) मिला. ट्विन सिटी के सभी बाजार सुबह से ही स्वस्फूर्त बंद रहे. बंद को सफल बनाने सुबह से ही बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद्, भाजपा सहित श्रीराम जन्मोत्सव समिति के लोग दुकानों को बंद कराने घूमते रहे. खास बात यह है कि इस बार पेट्रोल पंपों को भी बंद कराया गया. इस दौरान दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानों को बंद रखा और छत्तीसगढ़ बंद का समर्थन किया. यही नहीं दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भी बंद का समर्थन करते हुए इसे सफल बनाने की अपील की है.

क्यों हुआ बंद : गौरतलब है कि उदयपुर में नूपुर शर्मा ( murder took place in Udaipur on the support of Nupur Sharma) के विवादित बयान का समर्थन करने पर वहां के एक टेलर कन्हैयालाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस घटना को लेकर देशभर में उबाल है. प्रदेश में भी इस घटना के विरोध में शनिवार को छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया गया. विश्व हिन्दू परिषद़्, बजरंग दल के साथ ही भाजपा कार्यकर्ता भी बंद के समर्थन में आज खुलकर सामने आए. वहीं दुर्ग भिलाई में श्रीराम जन्मोत्सव समिति ने भी बंद का समर्थन किया है. विहिप-बजरंग दल के कार्यकर्ता बंद के ऐलान और चेंबर ऑफ कामर्स के समर्थन के बाद भी शहर के बाजारों में कई दुकानें खुली मिली. बजंरग दल और विश्व हिन्दू परिषद् (Bajrang Dal and Vishwa Hindu Parishad closed in the fort) के कार्यकर्ता बाइक पर सवार होकर बाजारों और गली मोहल्लों की दुकानों को बंद कराते देखे गए. इस दौरान दुकानदारों से छिटपुट बहस भी होती रही. वहीं शहर के ज्यादातर मार्केट में दुकानें बंद रही. जिला मुख्यालय दुर्ग सहित भिलाई में सुपेला, पावरहाउस, खुर्सीपार और टाउनशिप की सभी मार्केट बंद रहे.



कहां-कहां दिखा बंद का असर : भिलाई-3, चरोदा, कुम्हारी और जामुल में भी बंद को व्यापारियों ने समर्थन दिया. इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई. बता दें छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कामर्स ने भी इस बंद का समर्थन दिया है. चेंबर के समर्थन के कारण ही सभी बाजारों में दुकानें बंद रही. दोपहर दो बजे के बाद बाजारों की दुकानें खुलेंगी. चेंबर ऑफ कामर्स के प्रदेश महामंत्री अजय भसीन ने बताया कि 'एक दिन पहले चेंबर ने बैठक कर इस संबंध में निर्णय लिया था.शनिवार को बाजारों में दुकानें दोपहर दो बजे तक बंद रहेंगी. उसके बाद बाजार पहले की तरह खुल जाएंगे'



सुरक्षा के लिए तैनात रही पुलिस : बंद के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस की क्विक एक्शन टीमों को तैनात किया गया. बंद के दौरान किसी प्रकार का विवाद न हो. इसके लिए पुलिस की टीमें बजारों और अन्य जगहों पर तैनात रही है.बंद के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टियां भी लगातार दौरा करती रही.