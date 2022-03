भिलाई : राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों ने बीएसपी मेन गेट के सामने हड़ताल (BSP employees unions strike in Bhilai) किया. संयंत्र कर्मियों के मुद्दों के साथ-साथ कई राष्ट्रीय मामलों को लेकर भी उनका यह आंदोलन है. संयंत्र में पंजीकृत आठ यूनियन इस हड़ताल में शामिल हुए हैं. यूनियन नेताओं का कहना है कि वेतन एवं अन्य सुविधाओं में कर्मियों के साथ कोई नीतिगत भेदभाव स्वीकार नहीं है. बता दें कि इससे पहले भी भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के खिलाफ कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल की थी. इसके बाद कई श्रमिक नेताओं पर FIR हुई थी.

कर्मचारी संगठनों की मांगें : कर्मचारियों की मांगों में (Protest against old demands in BSP) सेल कर्मचारियों का एक जनवरी 2017 से लंबित वेतन समझौता वो भी 15 प्रतिशत एमजीबी, 35 प्रतिशत पर्क्स, नौ प्रतिशत पेंशन के साथ करने, एक जनवरी 2017 से पूरा एरियर्स लेने, ठेका श्रमिकों का भी वेतन समझौता करने, कोविड-19 के कारण मृत हुए कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों के एक आश्रित को नौकरी देने, मृत श्रमिकों के परिवार को 15 लाख रुपये मुआवजा के साथ परिवार को मेडिकल सुविधा देने, पिछले वेतन समझौते के पेंडिंग मुद्दों को पूरा करने, डिप्लोमा होल्डर और आईटीआई प्रशिक्षित कर्मचारियों का पदनाम, बीएसपी और बीएसएल मे निलंबित किए गए कर्मचारियों का निःशर्त सस्पेंशन हटाने, आरआईएनएल और सेल के इकाइयों के निजीकरण का मुद्दा प्रमुख है.