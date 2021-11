दुर्ग : दुर्ग जिले के भिलाई स्टील (Bhilai Steel Plant) प्लांट में मरम्मत कार्य के दौरान सोमवार रात बड़ा हादसा हो गया. बताया जाता है कि मरम्मत कार्य के दौरान ब्लास्ट होने से छह कर्मचारी गंभीर (Six workers seriously injured due to blast during repair work ) रूप से घायल हो गए. घायलों में 2 बीएसपी कर्मी व 4 ठेका श्रमिक शामिल हैं. सभी घायलों को भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह घटना भिलाई स्टील प्लांट के MRD यूनिट 2 में हुई है.

MRD यूनिट 2 में स्लैग पलटने का चल रहा था कार्य

जानकारी के अनुसार भिलाई स्टील प्लांट के MRD यूनिट 2 में स्लैग पलटने का कार्य चल रहा था, उसी दौरान लेडल में ब्लास्ट होने से यह घटना हुई है. वहीं आसपास खड़े 6 कर्मचारी इस ब्लास्ट की चपेट में आ गए. इसमें एक क्रेन ऑपरेटर ज्यादा झुलस गया है. सभी घायलों को भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायलों को बर्न यूनिट में भर्ती किया गया है. घायलो में मनीष साहू, पी राजू नायर, रजनीश चौहान, विजय कुमार व मैथी अलगन शामिल हैं. जबकि एक घायल को डिस्चार्ज कर दिया गया है. इसमें 2 लोग भिलाई स्टील प्लांट कर्मचारी हैं जबकि 4 ठेका श्रमिक कर्मचारी बताये जा रहे हैं.

घटना MRD यूनिट 2 में क्रेन ऑपरेटर स्टिकर थिम्बल को स्टिकर से छुड़ा रहा था, तब मेटल का एक्सप्लोजन हुआ. जिससे 6 कर्मचारी झुलस गए. बहरहाल बीएसपी प्रबंधन ने अभी तक इस घटना की जानकारी भिलाई भट्टी पुलिस को नहीं दी है.