भिलाई : शहर के छावनी थाना इलाके में फोरलेन सड़क के किनारे स्थित यूनियन बैंक की शाखा में सेंधमारी हो (Bhilai Union Bank burglary) गई. रेलपटरी की ओर बैंक भवन के पीछे की दीवार पर सेंधमारी कर अंदर पहुंचे दो युवकों ने तिजोरी का ताला तोड़ने का प्रयास किया. लेकिन असफल रहने पर वे लौट गए. सीसीटीवी में कैद दोनों आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है.

कहा है बैंक : तीन दर्शन मंदिर के अपोजिट दिशा में फोरलेन सड़क के ठीक किनारे यूनियन बैंक की शाखा (Attempted theft at Union Bank in Bhilai) है. इस शाखा में 11 और 12 जून की दरम्यानी रात को सेंधमारी हुई है. इस बात की जानकारी रविवार को होने के बाद छावनी थाना में बैंक मैनेजर ने शिकायत दर्ज कराई है. महीने के दूसरे शनिवार होने से 11 जून को बैंक बंद था. वहीं अगले दिन रविवार होने से भी बैंक बंद रहता. माना जा रहा है दो दिन लगातार बैंक बंद रहने के कारण आरोपियों ने शनिवार की रात को वारदात के लिए अनुकूल समझा. लेकिन तिजोरी का ताला खोल पाने में असफल रहने से चोरी की एक बड़ी वारदात टल गई.

क्या है सीसीटीवी में : आरोपियों ने बैंक के अंदर जाने के लिए पीछे की दीवार पर सेंध लगाया (Thieves seen in Bhilai Union Bank CCTV) था. इसके बाद दो युवक अंदर में रकम रखने वाली तिजोरी को अपने पास रखें सब्बल नुमा औजार से खोलने का प्रयास करते सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं .इस मामले में दो से अधिक आरोपियों के शामिल होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा रहा है. छावनी थाना पुलिस ने इस मामले में शिकायत मिलते ही घटना स्थल का मुआयना किया. वहीं क्राइम एवं सायबर यूनिट की टीम (Team of Bhilai Crime and Cyber ​​Unit) ने भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान के साथ गिरफ्तारी का प्रयास तेज कर दिया है.

क्यों हुई चोरी की कोशिश : बैंक के पीछे रेलपटरी होने से रात के समय लोगों की मौजूदगी नहीं रहने का फायदा उठाकर आरोपी दीवार में सेंध लगाने में सफल हुए. बैंक के अंदर तिजोरी खोलने का प्रयास करते दो नकाबपोश युवकों का सीसीटीवी फुटेज मिला है. उसके आधार पर आरोपियों को दबोचने की कोशिश की जा रही है. बैंक में जिस तरह से सेंधमारी हुई है उससे आरोपियों का ताल्लुक पेशेवर गिरोह से होने का संदेह उभर आया है.

कौन कर सकता है सेंधमारी : पुलिस स्थानीय चोर उचक्कों पर भी नजर रख रही है. इसके लिए जांच में जुटी पुलिस की टीम पूर्व में हुए ऐसे मामलों की फाइल खंगालने में लगी हुई है. मुखबिरों को भी सक्रिय किया गया है. मौके पर मिले सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में दोनों आरोपियों ने अपना चेहरा छुपा रखा है. इसके कारण उनके कद काठी और हुलिया का आंकलन करते हुए शहर के संदिग्ध असामाजिक तत्वों की वर्तमान मौजूदगी का पता लगाया जा रहा है.