भिलाई: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई नगर में पेट्रोल पंप संचालक से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. पेट्रोल पंप संचालक से गुजरात के व्यापारी ने लुब्रिकेंट और डामर आयल सप्लाई के लिए 57 लाख 96 हजार 194 रुपये का गबन कर लिया. शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में धारा 420 के तहत अपराध दर्ज किया है. (Bhilai petrol pump operator Cheated)

भिलाई में पेट्रोल पंप संचालक से धोखाधड़ी: जामुल टीआई याकूब मेनन ने बताया "शक्ति ल्यूब्स महासमुंद छत्तीसगढ़ और गौरव फिलिंग स्टेशन कोहका के संचालक राकेश अग्रवाल रायपुर शकंर नगर कुबेर अपार्टमेंट में रहते हैं. उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराया "गुजरात याना एग्रोइंपैक्स कंपनी के डायरेक्टर चिराग शाह मुलाकात करने उनके कोहका स्थित गौरव फिलिंग स्टेशन पहुंचा था. उसने झांसा दिया कि लुब्रिकेंट एंड बिटूमीन (डामर) ऑयल की सप्लाई करता है. दुर्ग में सप्लाई कर सकता है. जिसमें अच्छा ऑफर भी है. उसकी बातों में वह आ गया. तब उसने एडवांस रकम की मांग की. 30 जुलाई 2021 में उसका भरोसा कर बतौर एडवांस 2 लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से उसेके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. उसने माल की लगातार सप्लाई कर विश्वास में लिया." (Fraud in name of lubricant and asphalt oil supply )

अक्टूबर 2021 तक उसे 63 लाख 71 हजार 807 रुपये जमा किया. इस बीच चिराग शाह एडवांस राशि से कम माल भेजने लगा. बार बार आग्रह करने पर जल्दी भेजने का वायदा किया. 30 अक्टूबर 2021 के बाद उसने सप्लाई करना बंद कर दिया. जिसके बाद राकेश अग्रवाल ने एडवांस राशि 63 लाख 71 हजार 807 रुपये की मांग की. न माल भेजा और न ही एडवांस राशि लौटाया. जब पुलिस में शिकायत की बात कहीं. तब 5 लाख 75 हजार 500 रुपये वापस किया. बकाया राशि 57 लाख 96 हजार 194 रुपये छलपूर्वक गबन कर लिया है.