बेमेतरा : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिले के संबलपुर में वीरांगना अवंति बाई लोधी के बलिदान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान सीएम भूपेश ने संबलपुर को नगर पंचायत बनाने की घोषणा (Bemetara Sambalpur will become Nagar Panchayat) की. इसके साथ ही सीएम भूपेश ने सामुदायिक भवन के लिए 50 लाख रुपए देने की बात भी कही. सीएम भूपेश बघेल ने इस दौरान वीरांगना अवंतिबाई के बलिदान को याद किया. साथ ही एक नवंबर को प्रति वर्ष महिला सशक्तिकरण पुरस्कार वीरांगना अवंतिबाई के नाम पर देने की घोषणा (CM Bhupesh Baghel announced in Bemetara ) भी की.

खैरागढ़ उपचुनाव में जीत का दावा : इस दौरान सीएम भूपेश बघेल के कई सवाल भी प्रदेश को लेकर पूछे गए. खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है. इस बार खैरागढ़ में उपचुनाव हो रहे हैं. ऐसे में जनता को पता है कि किसके साथ जाना है. सीएम ने खैरागढ़ में जीत का दावा (Claim of victory in Khairagarh by election)किया है. साथ ही वनकर्मियों की हड़ताल और जंगल में लगी आग के बारे में सीएम ने कहा कि गर्मियों में जंगल में आग लगती ही है. वनविभाग की टीम इसकी देखरेख में जुटी है. कार्यक्रम में संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना लोधी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बंशी पटेल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता एवम लोधी समाज के पदाधिकारी मौजूद थे.