बालोद : होली पर अरुणाचल प्रदेश की शराब को छत्तीसगढ़ में खपाने की तैयारी ( Preparations to consume Arunachal Pradesh liquor in Chhattisgarh) कर रहे 4 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा है. पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग बड़ी संख्या में अवैध शराब कार में लेकर जंगल के रास्ते से जा रहे हैं. जिसके बाद बालोद पुलिस ने नाकेबंदी करके वाहनों की चेकिंग शुरू की. संदेह के आधार पर जब एक कार को रोककर तलाशी ली गई तो उसमे शराब का जखीरा मिला. कार में शराब की 30 पेटियां (30 boxes of liquor in the car) थी. इसके बाद पुलिस ने कार में सवार 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इनमें से दो आरोपी कांकेर, एक बालोद और एक रायपुर का बताया जा रहा है. चारों आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है.

8 लाख 70 हजार कीमत की शराब जब्त

बालोद पुलिस ने अरुणाचल प्रदेश की जिस शराब को जब्त (The liquor seized from Arunachal Pradesh) किया है, उसकी कीमत 8 लाख 70 हजार बताई जा रही है.पुलिस के मुताबिक होली के मौके पर इस शराब को गांव में खपाने की तैयारी थी.आरोपी पहले भी शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार हो चुका है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम अनुज गुप्ता, प्रिय प्रकाश, ताम्रध्वज मंडावी, राजेश सोनकर है. जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि होली के मद्देनजर पुलिस अवैध शराब और गांजा तस्करों पर निगाह रखे हुए है.