दुर्ग : रानीतराई थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है. जिसमें पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है. इस मामले में खास बात ये है कि पति ने इस हत्या को आत्महत्या की शक्ल देने की कोशिश की. लेकिन पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई की पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या के बाद शव को फंदे पर (Attempt to make murder a suicide in the durg) लटकाया. इस मामले में जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो आरोपी पति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

मर्डर के बाद सुसाइड का रुप देने की कोशिश

दरअसल रानीतराई थाना क्षेत्र के बोरेंदा गांव (Borenda village of Ranitarai police station area) में 17 मई 2022 को राजकुमारी यदु नाम की महिला की फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना थाने में मिली थी. जिस पर पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी थी. जांच के दौरान मृतका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पाया गया कि राजकुमारी यदु ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है. पुलिस ने इस मामले में हत्या की मामला दर्ज कर जांच में जुट गई थी.

कैसे आरोपी तक पहुंची पुलिस : जांच के दौरान पुलिस को मृतिका के पति की हालचाल संदिग्ध लग रही थी. पुलिस ने इस मामले में पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की पहले तो पति ने हत्या की बात से इंकार किया . लेकिन जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ कि तो पति घनश्याम यदु ने अपनी पत्नी राजकुमारी यदु की हत्या की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है. इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है



क्यों किया पत्नी का मर्डर : पाटन SDOP देवांश राठौर ने बताया कि ''कुछ दिन पहले मृतिका और उसका पति अपने बच्चों के साथ मंदिर हसौद ससुराल गया हुआ था. इस दौरान ससुराल पक्ष वाले और पति के बीच मारपीट(Husband was beaten up in inlaws house) हुई . जिसके बाद से पति और पत्नी में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता था . घटना के दिन भी दोनों पति - पत्नी के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ था.

मृतिका राजकुमारी यदु की तस्वीर

घरेलू विवाद ने बनाया कातिल : घर में विवाद के बाद पति ने चादर से पत्नी का मुंह दबाया और हाथ से गला दबाकर हत्या कर दी थी. उसके बाद मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए पति ने साड़ी से गला बांधकर पत्नी को फांसी में लटका दिया (Domestic dispute made murderer) था. लेकिन पुलिस की जांच से आरोपी बच ना सका .