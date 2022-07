दुर्ग : जिले के धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ करने की घटना सामने आई है. इस घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति निर्मित हो (Anti social elements vandalized the temple of the durg) गई. घटना के बाद इलाके की चौकसी पुलिस ने बढ़ा दी है. वहीं समाज के लोगों में तोड़फोड़ की घटना को लेकर गुस्सा है.पुलिस अब इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पतासाजी कर रही (Trying to spoil the atmosphere in the durg) है.

क्या है पुलिस का बयान : पुलिस के मुताबिक कुछ असामाजिक तत्वों ने धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ की (Poor act of anti social elements in the Durg) है. सुबह जब लोग पूजा करने पहुंचे तो घटना की जानकारी हुई. इस घटना के बाद इलाके के लोगों में गुस्सा है.

जल्द पकड़े जाएंगे आरोपी : पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए विरोध कर रहे लोगों को समझाया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है. फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में है. वहीं पुलिस इस बात की जानकारी जुटा रही है कि किसने इस कृत्य को किया है.