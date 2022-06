भिलाई : भिलाई स्टील प्लांट में हादसों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. एक बार कन्वर्टर शॉप में हुए हादसे में एक ठेका कर्मी की मौत हो गई है. एक सप्ताह के भीतर प्लांट के अंदर ये चौथी दुर्घटना है. इसमें अब तक दो कर्मचारियों की मौत हो गई और 5 अस्पताल में अपना इलाज करा रहे (Another accident worker died in BSP) हैं.

कैसे हुआ हादसा : इस मामले में मिली जानकारी के मुताबिक कन्वर्टर शॉप में कुछ मजदूर काम कर रहे थे. इसी दौरान एक मजदूर के सिर पर लोहे की मोटी चेन टूटकर गिर गई. सिर में लांसिक की चेन गिरने से ठेका श्रमिक अर्जुन साहू का सिर फट (Accident in BSP converter shop) गया. उसे तुरंत लहूलुहान हालत में प्लांट के मेन मेडिकल पोस्ट ले जा गया. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है.

मौत की सूचना पर पहुंचे अधिकारी : कर्मचारी की मौत होने की सूचना मिलते ही पुलिस और BSP के अधिकारी मौके पर पहुंचे. इस दुर्घटना के बाद से प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है.मृत ठेका श्रमिक की पहचान अर्जुन साहू निवासी जोरातराई डुंडेरा रूप में हुई है. मृतक श्रमिक एमजे इंटरप्राइसेस (MJ Enterprises Bhilai) के अंडर में काम करता था.



एक सप्ताह में हो चुकी हैं दो मौतें : भिलाई इस्पात संयंत्र (Bhilai Steel Plant) में लगातार ठेका श्रमिक हादसे का शिकार हो रहे हैं. इसको लेकर बीएसपी प्रबंधन के अधिकारियों भी लापरवाह हो गए हैं. पिछले दिनों भी ब्लास्ट फर्नेस-7 के एसपीजी में कैपिटल मरम्मत कार्य में शॉटडाउन किया गया था. लेकिन अचानक आग की लपटें निकली.जिसमे मरम्मत कार्य कर रहे 4 ठेका मजदूर इसकी चपेट में आ गए हैं. जिसमे एक ठेका श्रमिक की मौत हुई थी. जिसमे सेफ्टी बेल्ट का लॉक नहीं खुलने से झुलसे से मौके पर मौत हुई थी. बहरहाल जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा की ठेका श्रमिक की मौत कैसे हुई है ?

कैसे झुलसा था श्रमिक : एक जून को भिलाई स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस-7 के एसपीजी-स्लैग ग्रेनुलेशन प्लांट में कैपिटल रिपेयर के दौरान हादसा (Accident during capital repair in BSP) हुआ था . जिसमें दो ठेका मजदूर चपेट में आ गए थे. एक मजदूर को सेक्टर-9 अस्पताल में भर्ती कराया गया जबकि पुरैना निवासी 32 वर्षीय मजदूर राहुल उपाध्याय की मौत हो (contract worker died in bhilai steel plant )गई थी . इस मामले को लेकर यूनियन एकजुट हुई और मृतक के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की गई.