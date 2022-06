भिलाई : नगर पालिका निगर भिलाई के वाहन की ठोकर से मृत कर्मचारी के परिवार को 25000 देने , परिवार के किसी भी एक सदस्य को प्लेसमेंट में नौकरी देने के साथ आर्थिक मदद का आश्वासन दिया गया (Accident with the vehicle of Municipal Corporation Bhilai) है . इसके अलावा जांच के बाद दोषी पाए जाने पर FIR दर्ज करने की भी बात कही गई है. आपको बता दें कि 5 जून की सुबह कैम्प 1 गुरुद्वारा के पास वार्ड 21 के निवासी राजाराम चौधरी की अवंती बाई चौक कोहका में नगर निगम के सफाई वाहन की टक्कर से मौत हो गई थी.

भिलाई में सफाई वाहन की चपेट में आया शख्स

कैसे हुई थी घटना : बताया जा रहा है कि अवंती बाई चौक पर निगम के सफाई वाहन की चपेट में राजाराम चौधरी आ गया (Bhilai Corporation vehicle) था. जिसकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं इस घटना की सूचना रात को परिवार वालों को दी गई. 6 जून की सुबह मृतक के परिजनों के साथ पूर्व पार्षद मनोज यादव, पार्षद भोला साहू, पार्षद पियूष मिश्रा छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के महासचिव गुरुनाम सिंह कूका, साहू समाज के अध्यक्ष गणेशराम साहू, घनश्याम राम साहू, नासिर, लक्ष्मी, धर्मेंद्र दिवाकर, लक्ष्मी साहू, अंजय पांडेय सहित सैकड़ों की संख्या में मोहल्लेवासियों ने नगर पालिका निगम आयुक्त, महापौर तहसीलदार से चर्चा की.जिसके बाद अनुदान राशि पच्चीस हजार रुपए दिए जाने की बात कही गई.

मृतक के परिवार को मदद : नगर निगम के वाहन डंपर से दुर्घटना में मृत परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही गई. इधर मृतक परिवार को भिलाई की तहसीलदार क्षमा यदु ने 25000 देने पर सहमति जताई है. साथ ही भिलाई निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने परिवार के किसी भी सदस्य को प्लेसमेंट में नौकरी देने पर सहमति दी है. वहीं महापौर नीरज पाल ने आर्थिक मदद का आश्वासन दिया है. नगर निगम भिलाई में बिना इंश्योरेंस, बिना फिटनेस की गाड़ियां बेहिचक चलाई जा रही (Vehicles of Bhilai Corporation will be checked) है. इस सम्बन्ध में संबंधित अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज कराने तथा सभी वाहनों के दस्तावेज की जांच की मांग करते हुए दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है.