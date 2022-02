धमतरी: भारत रत्न सुर साम्राज्ञी लता मंगेश्कर के निधन के बाद पूरे भारत में दो दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया. इस शोक के दौरान बीजेपी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता धमतरी में राष्ट्रीय शोक की मर्यादा को भंग कर बैठे. बीजेपी कार्यालय में जिंदाबाद के नारे लगाए गए. जिस पर कांग्रेस ने तीखा हमला किया है.

राष्ट्रीय शोक के दौरान जिंदाबाद के नारे लगाने पर घिरी बीजेपी (BJP surrounded by slogans of Zindabad during national mourning)

छत्तीसगढ़ के दो पूर्व मंत्री और प्रमुख भाजपा नेता, बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर संगठन की बैठक लेने धमतरी (BJP organization meeting in Dhamtari) पहुंचे थे. इस दौरान कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह दिखा. तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता जोर-जोर से जिंदाबाद के नारे लगाने लगे. हालांकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने फटकार लगाते हुए उन्हें खामोश करवाया.

बीजेपी का असली चरित्र: कांग्रेस

इधर कांग्रेस को बैठे-बिठाए मुद्दा मिल गया. कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी पर हमला बोला है. कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का चरित्र ही इस तरह का है. कांग्रेस नेता का कहना है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां को श्रद्धांजलि देने रायपुर लाया गया था उस दौरान भी बीजेपी नेता और कार्यकर्ता इसी तरह हंसी मजाक कर रहे थे.