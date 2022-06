धमतरी : नगर निगम हमेशा बारिश के दिनों में चर्चा में रहता है. क्योंकि बारिश के पूर्व किए गए पूरे वादे फिसड्डी हो जाते हैं. इस बार भी नगर निगम जलभराव की स्थिति को रोकने के लिए भरसक प्रयास में जुटा (Preparation before rain in Dhamtari Municipal Corporation ) हैं. बड़े नालों और गली मोहल्लों की नालियों की सफाई का दावा किया जा रहा है. इस बार बारिश में जलभराव की स्थिति ना हो इसके लिए निगम आयुक्त जमीनी स्तर पर दौरे कर अधिकारी कर्मचारी को निर्देशित भी कर रहे है.

धमतरी नगर निगम में बारिश से पहले की तैयारी

बारिश में कैसी होती है स्थिति : बता दें कि मानसून ने दस्तक दे दी है. लेकिन धमतरी में नगर निगम की तैयारी अब भी अधूरी है. पिछले साल झमाझम बारिश के कारण शहर के अधिकांश वार्ड जलमग्न हो गए थे. कहीं-कहीं तो 4 फीट तक सड़क में पानी भर गया (Waterlogged situation will happen again in Dhamtari) था. ऐसी स्थिति इस वर्ष भी आ सकती है. क्योंकि नगर निगम अब तक नाले- नालियों की सफाई और मरम्मत कार्य नहीं करा पाई है. शहर में अभी भी कई जगह टूटे नाली और मलबा नजर आ रहे हैं. ऐसी हालत देखकर कहा जा सकता है कि सड़कें फिर लबालब होंगी और फिर से लोग नाव की मांग करेंगे.





फिर बारिश में होगी परेशानी : दरअसल शहर के लोगों का कहना है कि'' निगम समय पर कोई काम नही करती. जब प्यास लगती है तब कुंआ खोदा जाता है. अभी भी 40 वार्डों की कई नालियां जाम पड़ी है, निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ (Dhamtari did not clean the drains) है. नागरिकों ने कहा कि ''इस बार भी निगम के दावे फेल हो जाएंगे. अब फिर नागरिकों को धमतरी में कमर तक पानी से भरे सड़को से होकर आवागमन करना होगा, निचली बस्तियों पर तो आफत आना तय है.''



निगम का सबकुछ ठीक होने का दावा : इधर नगर निगम आयुक्त का कहना है कि '' निगम मानसून को लेकर बेहद गंभीर है, बरसात से पहले बड़े नालों और गली मोहल्ले की नालियों की सफाई के लिए निर्देश दिया गया है ताकि.आम जनता को बरसात के दिनों में कोई भी परेशानी ना (Dhamtari Corporation again claimed drainage) हो, यथासंभव निराकरण के लिए प्रयास किया जाएगा.तैयारी कर ली गई है जहां भी जलभराव की स्थिति होगी वहां पर तत्काल टीम पहुंचेगी और निराकरण किया जाएगा.''