धमतरी : जिले में विगत 7 सालों से लगातार कुछ प्रकृति प्रेमी युवाओं के द्वारा बेजुबान पक्षियों के लिए नेक काम किया जा रहा (Unique initiative of Nature and Wildlife in Dhamtari) है. युवाओं ने गर्मी के दिनों में पक्षियों के लिए लोगों के बीच सकोरा का वितरण किया. सकोरा के माध्यम से लोग अपने घरों में पानी और दाने की व्यवस्था पक्षियों के लिए करेंगे. इस संस्था का नाम नेचर एंड वाइल्डलाइफ धमतरी है. जो पिछले कई सालों से पक्षियों और पशुओं के लिए काम कर रही है. इस बार शहर के बीच घड़ी चौक में स्टाल लगाकर लगभग दो हजार सकोरा बांटे गए. (Sakora distribution in Dhamtari)

धमतरी में नेचर एंड वाइल्डलाइफ की अनोखी पहल : आज ग्लोबल वार्मिंग और प्रकृति के संतुलन बिगड़ने के कारण पक्षियों की कमी देखने को मिल रही है. गर्मियों को दिनों में पक्षी पानी और दाने की कमी के कारण मर जाते हैं. जबकि हमारी दिन की शुरुआत से रात्रि काल तक जीवन चक्र में पक्षियों की अहम भूमिका है. लिहाजा पक्षियों के लिए युवाओं की टीम सकोरा का वितरण कर रही है. ताकि भीषण गर्मी के कारण पक्षियों को भटकना (Birds wander due to scorching heat) ना पड़े.

धमतरी में पक्षियों को बचाने की पहल : ये युवा टीम प्रकृति की मनोरम जीव जंतु और पक्षियों की फोटोग्राफी करके हम तक पहुंचाते हैं. ताकि लोगों तक प्रकृति की सुंदरता पहुंचाई जा सके. मनुष्य की सेवा करने के लिए तो लाखों हाथ बढ़ जाते हैं. लेकिन पशु-पक्षियों की सुनने वाला कोई नहीं (no one listens to the birds) है. धमतरी की MWD की टीम में मनीष माखीजा, भूमि मूलवानी, समीर जैन, जयदीप विश्वास मुख्य भूमिका में है. इस साल 2000 सकोरा वितरण किया गया. साथ में पाम्प्लेट के माध्यम से प्रकृति एवं पर्यावरण की रक्षा के लिए भी आह्वान किया गया.