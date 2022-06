धमतरी : जिले में शनिवार को जंगली सुअर के हमले से ग्रामीण क्षेत्र में एक किसान की मौत हो (One dead in wild boar attack in Dhamtari) गई. वहीं शहरी क्षेत्र में 2 लोगों को सुअर ने घायल कर दिया है. जिसमें से एक का इलाज जिला अस्पताल में जारी है.मिली जानकारी के अनुसार ग्राम परेवाडीह निवासी गेंद लाल साहू सुबह खेत में काम करने गया हुआ था. लगभग 6 बजे जब वो अपने खेत के मेड़ में काम कर रहा था. तभी पीछे से सुअर ने हमला बोल दिया. जिससे खेत में सामने रखे गैंती का हिस्सा गेंद लाल के सिर में घुस गया, आसपास के लोगों ने इलाज के लिए मसीही अस्पताल लाया गया. जहां पर ईलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. बताया गया कि अक्सर वहां पर खेतों में सुअर आते रहते है. जिससे लोग परेशान हैं.



कहां हुई दूसरी घटना : इसी तरह दूसरा घटना धमतरी के हटकेसर का है. जहां शनिवार की सुबह जंगली सुअर ने (Fear of wild boar in Dhamtari) हटकेसर वार्ड में बाड़ी में काम कर रहे दो लोगों को घायल कर दिया. जानकारी के मुताबिक खूबलाल पटेल अपनी पत्नी के साथ काम कर रहा था, सुबह करीब 7 बजे सुअर ने पीछे से दोनों पर हमला कर दिया. हमले में पत्नी बच गई लेकिन खूब लाल चपेट में आ गया. जिससे उसके पेट और पीछे में गंभीर चोट आई है.जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी हैं.

वन विभाग की टीम कर रही मुआयना : इसी तरह नागदेव मंदिर गली में बाड़ी में काम कर रहे कृष पटेल पर भी सुअर ने हमला कर (wild boar in dhamtari) दिया. जिला अस्पताल में उपचार के बाद उसका छुट्टी कर दी गई. सूचना मिलते ही राजस्व और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची.जहां पर मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की बात कही जा रही है.