धमतरी : शनिवार 18 जून को धमतरी का खनिज विभाग अचानक हरकत में आया और महानदी के दर्री रेत घाट (Mining in the Mahanadi of Dhamtari) पर अचानक छापेमारी की . इस दौरान मौके से 29 हाईवा रेत से भरे हुए मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया है. जब की खुदाई में लगे चैन माउंटेन मशीन गायब कर दी गई थी. खनिज विभाग की टीम ने सभी जब्त 29 हाईवा को पॉलिटेक्निक कॉलेज कैंपस ले जाकर चालानी कार्रवाई की .

धमतरी में अवैध खनन पर खनिज विभाग की नकेल



क्यों की गई कार्रवाई :बताया जा रहा है कि प्रतिबंध के बावजूद खदान से रेत निकाली जा रही थी जिसे सबसे पहले दर्री गांव के ग्रामीणों ने रोका और इसकी सूचना खनिज विभाग को दी. तब कहीं जाकर खनिज की टीम ने यह कार्रवाई की है. आपको बता दें कि बीते 15 जून से प्रशासन ने रेत खदानों से उत्खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है जो आगामी 15 अक्टूबर तक लागू (Sand mining even after the ban in Dhamtari) रहेगा.



कानून तोड़ने पर मिली सजा : इस बीच खदानों से उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा और प्रतिबंध तोड़ने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान भी (Vehicle loaded with sand seized in Dhamtari ) है. इस बीच रेत की सप्लाई के लिए भंडारण स्थलों से परिवहन किया जा सकता है. आपको बता दें कि धमतरी के खदानों से रोजाना सैकड़ों हाईवा रेत धमतरी और अन्य जिलों में भेजी जाती है. देखना होगा इस कार्रवाई के बाद खदानों से अवैध उत्खनन रुकता है या नहीं.

अधिकारियों ने दिए निर्देश : जिला खनिज अधिकारी सनत साहू ने बताया कि ''प्रतिबंध के बाद भी रेत का अवैध खनन और परिवहन में लगे 29 हाइवा वाहनों को जब्त किया गया.सभी पर जुर्माना लगाया जाएगा.कलेक्टर के आदेश के बाद संबधित खदान के ठेकेदार पर भी कार्रवाई की जायेगी.''