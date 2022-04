धमतरी : अक्षय तृतीया पर्व की तैयारियां जोरों पर है. यह त्यौहार मात्र दो दिन ही शेष है. इस दिन आवश्यकता पड़ने वाले समानों को लेकर कुम्हारों ने अपनी बाजार सजा रखा है . झुलसा देने वाली इस आग की तरह भारी गर्मी में भी इन कुम्हारों ने भारतीय संस्कृति और त्योहारों को विलुप्ति से बचाने का बीड़ा उठा रखा है. पेट की आग बुझाने के लिए कुम्हार झुलसा देने वाली गर्मी में ग्राहकों का इंतजार कर रहे(Market in Dhamtari before Akshaya Tritiya ) हैं.

क्यों हैं बर्तन का महत्व: अक्षयतृतीया के दिन मिट्टी के बर्तन का महत्व है. गुड्डा- गुड़ियों का ब्याह बच्चे रचाते हैं. इसके लिए धमतरी के बालक चौक में कुम्हारों ने चिलचिलाती धूप में भी पसरा लगाया है. इस बार दुकान में दीया, कलश,धूपदान, गुड्डा- गुड़िया, मौर सहित शादी ब्याह में लगने वाले सामानों को लाया गया है.बढ़ती महंगाई और तालाबों से मिट्टी नहीं मिलने की वजह से कुम्हारों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है.

महंगाई का असर : गुड्डे गुड़ियों के दाम 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक रखे गए हैं. आकर्षक और विशेष साज सज्जा के साथ गुड्डा गुड़िया को बनाया गया है. जो बच्चों को काफी पसंद आएगा .कुम्हार परिवारों ने मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई है कि इस चिलचिलाती गर्मी में उन्हें शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं मिलती. छांव की व्यवस्था नहीं है. जिस प्रकार से अन्य बाजार के लिए सेड की व्यवस्था की जाती है. वैसे ही कुम्हार परिवारों के लिए सेड बनाया (Appeal to the government of potters in Dhamtari) जाए, जिससे व्यवसाय और भी अच्छे से चल सके.

त्यौहार के पीछे मान्यता : मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ऐसे विवाह भी मान्य होते हैं, जिनका मुहूर्त साल भर नहीं निकल पाता है. दूसरे शब्दों में ग्रहों की दशा के चलते अगर किसी व्यक्ति के विवाह का दिन नहीं निकल पा रहा है, तो अक्षय तृतीया के दिन बिना लग्न और मुहूर्त के विवाह होने से उसका दांपत्य जीवन सफल हो जाता है. यही कारण है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल में अक्षय तृतीया के दिन हजारों की संख्या में विवाह होते हैं.