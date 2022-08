धमतरी : जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी एक बड़ी समस्या (Lack of teachers in Dhamtari Banspani gaon government school) है. ऐसा ही समस्या नगरी ब्लॉक के बांसपानी गांव की है.यहां के प्राइमरी स्कूल में 45 बच्चे पढ़ते हैं. लेकिन शिक्षक सिर्फ एक ही है. ये स्थिति बीते एक साल से बनी हुई है. एक तो जिले में शिक्षकों की पहले से ही कमी है.जो शिक्षक है वो दूरदराज के गांवों में जाना नही चाहते. ऊपर से अभी शिक्षकों की हड़ताल भी है. ऐसे में इस गांव के स्कूल में पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो चुकी है. परेशान बच्चे, पालक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से शिक्षक देने की गुहार लगाई (Villagers told the problem to the collector) है.इस मामले में शिक्षा विभाग ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही शिक्षकों की कमी (shortage of teachers in dhamtari) पूरी की जाएगी.



कलेक्टर से शिक्षक की गुहार : दरअसल नगरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम बांसपानी के स्कूली (Government school in Banspani village of Dhamtari) बच्चे पढ़ाई छोड़कर शिक्षक मांगने के लिए अपने पालकों के साथ कलेक्टोरेट पहुंचे. धमतरी जिले के सीमा में बसे गांव बांसपानी में स्कूल है. जहां पर्याप्त शिक्षक की व्यवस्था नहीं है. जिला पंचायत सदस्य मनोज साक्षी के नेतृत्व में शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों एवं अपने बच्चों के साथ पालक कलेक्टोरेट पहुंचे.

70 बच्चों के लिए दो शिक्षक : उन्होंने बताया कि ''बच्चों की शिक्षा के लिए प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला संचालित है. स्कूल में शिक्षकों की कमी है. प्राथमिक शाला में 45 बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल एक शिक्षक है. इसी तरह माध्यमिक शाला में 70 बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र दो शिक्षक है.

स्कूल में तालाबंदी की चेतावनी : ग्रामीणों का कहना है कि '' शिक्षकों की कमी से बच्चे कैसे शिक्षित हो सकेंगे. अगर शिक्षक की व्यवस्था नहीं हुई तो तालाबंदी के लिए मजबूर होंगे.'' कलेक्टोरेट पहुंचने वालों में बांसपानी के सरपंच सहित स्कूली बच्चे और पालक शामिल थे.





शिकायत के बाद मिला एक शिक्षक : वहीं इस सम्बंध में एडीओ का कहना है कि ''बांसपानी के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की कमी को लेकर ग्रामीण और बच्चे आये हुए थे, एक शिक्षक की व्यवस्था कर दी गई है.''