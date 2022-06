धमतरी : छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारी, अधिकारी आज एक दिवसीय हड़ताल पर रहे. धमतरी में भी गांधी मैदान पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन (Demonstration of Chhattisgarh Staff Officers Federation in Dhamtari) ने धरना दिया.फेडरेशन के आंदोलन को समर्थन देने धमतरी के भाजपा नेता भी मंच पर पहुंच गए.आंदोलनकारियों ने भाजपाइयों का स्वागत भी किया.मंच के नीचे फेडरेशन के सदस्यों की भीड़ थी.आम जनता और पत्रकार भी थे.लेकिन, उस समय मंचासीन भाजपाइयो की स्थिति असहज हो गई.जब आंदोलन कर रहे फेडरेशन वालों ने माइक पर राजनीतिक दलों की अवसरवादिता पर खरी खरी सुना दी.

''सत्तापक्ष को हमेशा कर्मचारियों की मांगें लगती है नाजायज''

बीजेपी नेताओं को सुनाई खरी-खरी : दरअसल बुधवार को संयुक्त अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन (Demonstration of employee organizations in Dhamtari) ने अपने दो सूत्रीय मांग, महंगाई भत्ता देने तथा सातवां वेतनमान के मान से भत्ता प्रदान करने के लिए आंदोलन किया.इस आंदोलन में भाजपाई समर्थन में शामिल हुए. नेताओं ने मंच के माध्यम से राज्य सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकला.

ये भी पढ़ें- महंगाई भत्ता को लेकर कर्मचारियों का एकदिवसीय प्रदर्शन

कर्मचारियों नेताओं ने क्या कहा : इस दौरान आंदोलनकारियों ने अपने संबोधन में कहा कि '' सभी के समर्थन का स्वागत है.लोकतंत्र में राजनीतिक दल कभी सत्ता पक्ष में रहते है कभी विपक्ष में.लेकिन जो दल सत्ता में रहता है. तब हमारी मांगें उसे नाजायज लगती है.वही दल जब विपक्ष में चला जाता है तब हमारी वही मांगें जायज हो जाती है.जब भाजपा सत्ता में थी तो कांग्रेसी मंच पर आते थे.अब भाजपाई आ रहे (In Dhamtari employee leaders took a dig at BJP) हैं.'' फेडरेशन की इस फ्रंट फुट बयान, पर भााजपा ने डिफेंसिव सफाई देते हुए कहा कि ''हमारी केेंद्र की सरकार जैसे अधिकारी कर्मचारियों को लाभ दे रही है वैसे ही राज्य सरकार को भी देना चाहिए.''