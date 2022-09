धमतरी: धमतरी जिले के मगरलोड में भाजपा युवा मोर्चा और महिला मोर्चा ने तहसील कार्यालय का घेराव (Mahila Morcha and Yuva Morcha protest in Magarlod) किया. नामांतरण और सीमांकन के अलावा जमीन संबंधित मामलों में रिश्वतखोरी को लेकर भाजपा ने यह प्रदर्शन किया. भाजपाईयों ने वायरल वीडियो के आधार पटवारी के खिलाफ हुई कार्रवाई का हवाला दिया और अब राजस्व निरीक्षक मंडल के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है. protest in Magarlod tehsil office

भाजपा महिला मोर्चा ने मगरलोड तहसील का किया घेराव

एक जमीन संबंधित मामले में मगरलोड ब्लॉक के मेघा हल्का नंबर 24 के पटवारी का वीडियो का वायरल हुआ था. जिसमें कमलनारायण ध्रुव नाम के पटवारी ने कहा था कि "राजस्व निरीक्षक मंडल को हिस्सा देना पड़ता है. इसके अलावा बड़े अधिकारियों को भी पैसे देना होता है." यह वीडियो सार्वजनिक होने के बाद मामले में जिला कलेक्टर ने पटवारी को संस्पेड कर दिया था.

यह भी पढ़ें: धमतरी नगर निगम में वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन



राज्य सरकार को ठहराया दोषी: भाजपाईयों ने राज्य सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा है कि "जब से कांग्रेस सत्ता में आई है, तब से राज्य में रिश्वतखोरी और कमीशनखोरी के मामले बढ़े हैं. मगरलोड में पटवारी से लेकर राजस्व निरीक्षक मंडल और तहसीलदार रिश्वतखोरी में संलिप्त है. वायरल वीडियो के मामले में अभी तक पटवारी के खिलाफ ही कार्रवाई की गई. जबकि इसमें शामिल राजस्व निरीक्षक मंडल पर कार्रवाई नही की गई है. सरंक्षण देने वाले तहसीलदार पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी."



एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया भरोसा: भाजपाईयों ने 15 दिनों के भीतर कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया है. कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है. एसडीएम ने जांच के बाद दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है.