गौरेला पेंड्रा मरवाही : मरवाही वन मंडल के मरवाही वन परिक्षेत्र (Marwahi forest range bear attack) में सुबह खेत की ओर जा रहे ग्रामीण दंपती के ऊपर भालू ने अचानक हमला कर (Bear attack in Marwahi) दिया. पति के ऊपर हमला होते देख पत्नी भालू से भीड़ गई और भालू के बाल खींचने लगी. जिसके बाद भालू वहां से जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ.महिला अपने घायल पति को आसपास के लोगों की मदद से सुरक्षित जगह लाकर 108 संजीवनी एक्सप्रेस की मदद से मरवाही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है. जहां पर दोनों का इलाज जारी है.



कहां का है मामला : मामला मरवाही वन मंडल के मरवाही वन परिक्षेत्र का है. जहां पर बंशीताल गांव में आज सुबह जब गांव में रहने वाले ग्रामीण कृष्णपाल और उसकी पत्नी सुबह जब दोनों पैदल अपने खेत की तरफ जा रहे थे. तभी अचानक उनका सामना जंगल की ओर से आ रहे भालू से हो गया. भालू ने कृष्णपाल के ऊपर हमला कर दिया.लेकिन रामकृष्ण के साथ चल रही उसकी पत्नी मौके से भागी नहीं बल्कि पति को बचाने के लिए भालू से भीड़(Wife clashed with violent bear in Marwahi saved husband life) गई.

महिला शक्ति से भागा भालू : कृष्णपाल पर जब भालू ने हमला किया तो देर ना करते हुए उसकी पत्नी भालू पर टूट (Woman clashes with bear in Marwahi) पड़ी. पत्नी ने भालू के सिर के पिछले हिस्से को जोर से पकड़ा और बाल खींचने लगी. महिला के इस हमले से भालू घबरा गया और कृष्णपाल को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया.

महिला पति को जंगल से लाई बाहर : घायल कृष्णपाल को इसके बाद उसकी पत्नी ने सहारा दिया और जंगल से बाहर सुरक्षित जगह पर लेकर आई. जहां ग्रामीणों की मदद से 108 को कॉल किया गया. 108 ने महिला और उसके पति को अस्पताल पहुंचाया. इस हमले में जहां कृष्णपाल का हाथ टूट गया है.वहीं पत्नी को भी चोटें आई हैं. फिलहाल वन अमला रिपोर्ट तैयार कर दोनों को मुआवजा देने की तैयारी कर रहा है.