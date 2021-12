बिलासपुरः केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते (Union Minister Faggan Singh Kulaste) ने छत्तीसगढ़ राज्य के विकास को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार पर निशाना (Targeting Chief Minister Bhupesh Baghel Government) साधा. उन्होंने पूर्व की बीजेपी में रमन सिंह की सरकार को विकास के लिए बेहतर बताया. केंद्रीय मंत्री कुलस्ते ने कहा कि डॉक्टर रमन की सरकार (Dr. Raman government) में जितना विकास हुआ, उतना विकास अब नहीं हो रहा है.

फग्गन सिंह कुलस्ते ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा

धान खरीदी को लेकर भी उन्होंने भूपेश सरकार को आड़े हाथों लिया. केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री (Union Minister of State for Steel and Rural Development) फग्गन सिंह कुलस्ते दो दिवसीय दौरे पर बिलासपुर पहुंचे. उन्होंने एक दिन पहले स्वदेशी मेले का उद्घाटन किया. शनिवार को वे अटल बिहारी वाजपेई विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुए. केंद्रीय मंत्री कुलस्ते ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा की डॉ रमन सिंह की सरकार ने छत्तीसगढ़ का जितना विकास किया, उतना वर्तमान की भूपेश सरकार नहीं कर रही है.

वह समय कुछ और था, जब हो रहा था छत्तीसगढ़ का विकास

एक समय था कि जब छत्तीसगढ़ का विकास तेजी से हो रहा था, अब यह विकास रुक गया है. उन्होंने प्रदेश के लिए भाजपा सरकार को बेहतर बताया. 15 सालों में बीजेपी ने प्रदेश में जो विकास किया, भूपेश सरकार नहीं कर पा रही है. उन्होंने भूपेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि धान खरीदी के मामले में सरकार पीछे हो गई है. किसानों का धान जितना होता है, खरीदी पूरी नहीं की जा रही.

किसान बाजार में अपना धान बेचने जाते हैं. योजना और विकास को लेकर कहा कि कुछ ऐसी योजना हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को ही अपने हिस्से का पैसा लगाना होता है. यदि केंद्र सरकार अपना हिस्सा का पैसा दे देती है तो फिर राज्य सरकार को अपना हिस्सा लगाने में क्यों पीछे होना पड़ता है. मंत्री कुलस्ते ने कहा कि एजुकेशन को लेकर भी राज्य सरकारों को ध्यान देना चाहिए. क्योंकि शिक्षा नीति 2020 में जिस तरह से शिक्षा को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें कई राज्यों की सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे रहीं.