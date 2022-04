बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में रहने वाले दो दोस्तों ने सात साल की मेहनत के बाद इलेक्ट्रिक बाइक तैयार (The wonders of the engineers of Bilaspur) की है. इस बाइक की सबसे खास बात ये है कि इसकी बैटरी के चार्जिंग में मात्र 20 रुपये का खर्च है. फुल चार्ज पर ये 120 किलोमीटर का माइलेज देती है. दोनों युवा बीई कर स्टार्टअप इंडिया के तहत खुद को रोजगार से जोड़ने का सालों से प्रयास कर रहे थे. अब इलेक्ट्रिक बाइक तैयार कर इसका पेटेंट कराने की तैयारी कर रहे हैं.

मेक इन छत्तीसगढ़ बाइक

किसने बनाई है बाइक : इस ई-बाइक को अर्पित चौहान और मूलचंद दुबे नाम के दो दोस्तों ने बनाया है. पिछले 7 साल से वो इस पर काम कर रहे थे. दोनों ने बाइक तैयार करने में गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और 36 आईएनसी की मदद ली है. बाइक को आकार देने के लिए इन्होंने पेट्रोल बाइक को ही मॉडिफाई किया है.

बाइक की क्या है खासियत : मूलचंद की माने तो इस बाइक को महज 20 रुपए की बिजली से फुलचार्ज किया जा सकता है. जो अधिकतम 80 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है. बाइक की बैटरी 5 से 6 साल की है. जिसमे 3 साल की वारंटी कंपनी देती है. साथ ही साथ तीन घंटों में इसकी बैटरी को फुल चार्ज किया जा सकता है.



मेक इन छत्तीसगढ़ बाइक : ये बाइक मेक इन छत्तीसगढ़ (make in chhattisgarh bike) है. जिसकी प्रेरणा दोनों इंजीनियर्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टार्टअप इंडिया कैंपेन से मिली.उन्होंने सिर्फ प्रयोग के तौर पर ई-बाइक पर काम किया लेकिन आज दोनों ही सफल हो गए हैं.



कितनी होगी कीमत : इस बाइक की सबसे बढ़िया चीज इसकी कीमत है. क्योंकि ये आपके बजट के अंदर ही आएगी.यदि आपके पास पुरानी बाइक है तो उसे ई-बाइक बनाने में 70 हजार का खर्च आता है. जबकि पूरी तरह से तैयार बाइक की कीमत 90 हजार के आसपास है. तो देर किस बात की आप भी किजिए मेक इन छत्तीसगढ़ बाइक की सवारी.