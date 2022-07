गौरेला पेंड्रा मरवाही : कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण (Surprise inspection of GPM collector in district hospital) किया. इस दौरान उन्होंने अस्पताल में उपस्थिति रजिस्टर,स्टाफ और दवाईयों के बारे में जानकारी ली. वहीं कई जगहों पर कमियां दिखने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल सुधार करने के निर्देश (GPM Collector gave necessary guidelines) दिए.



क्या-क्या दिए निर्देश : निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिला अस्पताल के उपस्थिति रजिस्टर का अवलोकन करते हुए अनुपस्थित स्टॉफ पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए है. साथ ही कलेक्टर ने जिला अस्पताल के दवा वितरण कक्ष में दवाइयों की उपलब्धता,दवाइयों की वैधता का भी निरीक्षण किया. मरीजों के लिए सभी आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता दवा वितरण कक्ष में सुनिश्चित करने कहा. कलेक्टर ने वार्डों में जाकर बेड की उपलब्धता का निरीक्षण किया और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बेड भी व्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए (GPM Collector asked to remove the shortcomings ) हैं.

किन चीजों को देखकर नाराजगी : कलेक्टर ने अस्पताल की सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी(Disorder in GPM District Hospital) जताई. जिसे लेकर उन्होंने जिला अस्पताल परिसर में समय पर साफ-सफाई कराए जाने और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं. कलेक्टर ने जिला अस्पताल परिसर में बाउंड्री वॉल, पार्किंग शेड, परिजनों के ठहरने के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है. कलेक्टर ने जिला अस्पताल के ओ.पी.डी., आई.पी.डी. कक्ष, एक्स-रे, प्रसव कक्ष, पैथोलैब, ड्रेसिंग, डायलिसिस कक्ष का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए.