बिलासपुर : 6 करोड़ के धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को कोतवाली पुलिस (Action of Bilaspur Kotwali Police) ने गिरफ्तार किया है. डामर खरीदी के लिए सौदे में बचे 6 करोड़ का माल नही देने पर धोखाधड़ी की शिकायत की गई थी. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को मुम्बई से गिरफ्तार किया.

कैसे की धोखाधड़ी : बिलासपुर निवासी वृहत श्याम पाण्डेय ने मुम्बई के जे.जे. इण्डस्ट्रीज के प्रोपाइटर पर 6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. शिकायत में वृहतश्याम पाण्डेय प्रोपाइटर दर्शन मेहता को बिटुमिन ( डामर ) के लिए 12500 मीट्रिक टन के 16 लाट के लिए 47 करोड़ 47 लाख 79 हजार 11 सौ रुपए एडवांस दिया था. प्रोपाइटर दर्शन मेहता ने 41 करोड़ रुपए का माल दिया. वहीं 4074.43 मीट्रिक टन माल का सप्लाई नही किया (Fraud in the name of giving asphalt in Bilaspur) था. जिसकी बाजार में कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है. रुके हुए माल की सप्लाई मांगने पर दर्शन ने मना कर दिया. वहीं पैसे भी वापस नहीं मिल रहे थे.

ये भी पढ़ें-मदद मांगने के नाम पर धोखाधड़ी, दुकान के गल्ले से उड़ाए 30 हजार

थाने में शिकायत के बाद कार्रवाई : दर्शन मेहता ने ना तो माल दिया और ना ही बचे हुए पैसे. लिहाजा थक हारकर वृहतश्याम पाण्डेय ने बिलासपुर कोतवाली में शिकायत की. पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी को पकड़ने के लिए टीम मुंबई भेजी. मुंबई में आरोपी अपने ठिकाने पर नहीं मिला. इसके बाद पुलिस ने चार दिनों तक मुंबई में डेरा डाला और कड़ी मेहनत के बाद विरार से आरोपी दर्शन मेहता को गिरफ्तार करके रायपुर ले आई.