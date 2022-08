बिलासपुर : ऑनलाइन कंपनी से चाकू मंगा कर बदमाशों को बिक्री करने वाले दुकानदार को पुलिस ने पकड़ लिया (Shopkeeper arrested for selling knives to miscreants in Bilaspur) है. आरोपी फ्लिपकार्ट कंपनी से थोक में चाकू खरीद कर बदमाशों को अधिक कीमत में बेचने का काम करता (bilaspur crime news) था. पिछले 2 साल से आरोपी बदमाशों को सैकड़ों चाकू बेच चुका है. आरोपी को पुलिस ने छापामार कार्रवाई में पकड़ा है. उसके पास से 31 नग चाकू बरामद किए गए हैं. आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई (Knife pelting incident in Bilaspur) है.

शहर में बढ़ रही चाकूबाजी की घटना : बिलासपुर जिले में चाकूबाजी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है. मामूली विवाद पर बदमाश गाली गलौज कर आम लोगों पर चाकू बाजी कर रहे हैं. पिछले 2 महीने में दर्जनों मामले सामने आने के बाद पुलिस ने इस पर लगाम कसने जांच शुरू की, तब पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली. इस पर पुलिस ने साइबर क्राइम की मदद से चाकूबाजी पर लगाम लगाने के लिए कश्यप कॉलोनी के एक व्यापारी पर नजर रखना शुरू किया. इस बीच पुलिस को जानकारी मिली कि कश्यप कॉलोनी में रहने वाले प्रदीप कुमार वाधवानी शहर में चाकू बेच रहा (online knife buying game in bilaspur) है.

ये भी पढ़ें- छोटे भाई को संपत्ति में ज्यादा हिस्सा देने पर बड़े भाई ने की थी पिता की हत्या

टीम ने आरोपी को किया गिरफ्तार : टीम ने जानकारी जुटाई (bilaspur crime news today) तो पता चला कि आरोपी प्रदीप वाधवानी फ्लिपकार्ट कंपनी से कम कीमत पर थोक में ऑनलाइन चाकू मंगवाता है और डबल कीमत पर उसे बदमाशों को बेच देता है. आरोपी इस काम को पिछले 2 साल से कर रहा है. उसके शहर के कई बदमाशों से संबंध हैं, और उन्हें वह चाकू सप्लाई कर चुका है. पुलिस की छापामार कार्रवाई में आरोपी के पास से 31 नग चाकू बरामद किया गया है.पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की है.