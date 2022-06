बिलासपुर :बिलासपुर रतनपुर चपोरा धान खरीदी केंद्र के प्रभारी, बारदाना प्रभारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर पर 53 लाख 60 हजार रुपए के धान और बारदाना के गबन का आरोप लगा (Scam worth lakhs in Paddy Purchase Center of Bilaspur) है. मामले की शिकायत पर रतनपुर पुलिस ने सभी के खिलाफ अमानत में खयानत का मामला दर्ज कर लिया है. इस पूरे मामले में यह बात सामने आई है कि 42 लाख रुपए का धान और साढ़े 11 लाख रुपए का बारदाना गायब है. रतनपुर क्षेत्र के चपोरा धान खरीदी केंद्र का मामला सामने आने के बाद पुलिस में इसकी रिपोर्ट की गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.



क्या है पूरा मामला :रतनपुर के चपोरा धान खरीदी केंद्र और खंड प्रभारी सहित तीन लोगों पर 53 लाख 60 हजार रुपए के धान और बारदाने के गबन का आरोप (Embezzlement of lakhs in Ratanpur Chapora paddy purchase center)है. इस मामले में कंचनपुर निवासी शिवकुमार अरविंद आदिवासी सेवा सहकारी समिति चपोरा के अध्यक्ष है. उन्होंने रतनपुर पुलिस को बताया कि ''खरीफ विपणन वर्ष 2021- 22 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान और बार दाने में कमी पाई गई है. इसकी एनआईसी रिपोर्ट ली गई, उसमें भी बारदाना और धान में कमी पाई (Scam exposed in Ratanpur Chapora NIC report) गई.''

जांच में क्या मिला :जांच में पता चला कि धान खरीदी केंद्र चपोरा में 678.60 क्विंटल धान जिसकी कीमत लगभग 41 लाख 96 हजार और 11176 बारदाना जिसकी कीमत 11 लाख62 हजार रुपए है वो गायब है. इस गड़बड़ी का आरोप केंद्र और फंड प्रभारी नरेंद्र कुमार जायसवाल, बारदाना प्रभारी प्रवीण कुमार जोशी, डाटा एंट्री ऑपरेटर पवन कुमार निर्मलकर ने की है. इस शिकायत पर पुलिस ने मामले में तीनों के खिलाफ धारा 406, 34 के तहत अमानत में खयानत का अपराध दर्ज कर लिया (Ratanpur police registered a case of rigging) है. मामले में पुलिस जांच कर रही है.