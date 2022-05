गौरेला पेंड्रा मरवाही : जिले में निर्माणकार्य के नाम पर भ्रष्टाचार को अंजाम देने का सिलसिला लगातार जारी है. ताजा मामले में बिना किसी कार्य आदेश के ही एक स्कूल में मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है. हालांकि ये काम कितने लागत और कौन सा विभाग करा रहा (repair of school in gorela without any work order ) है. ये सस्पेंस है. यहां तक कि ग्राम पंचायत को भी कोई भी मरमत की जानकारी नही है. और तो और निर्माणकार्य में चोरी की बिजली से काम कराया जा रहा है. तो जवाबदार अधिकारी भी बौखलाहट में खुद को सारे निर्माणकार्य का ठेका नही लिए जाने की बात करते हुए मामले से खुद को अलग बता रहे हैं.

कहां का है मामला : मामला जिले के गौरेला ब्लॉक का है. जहां पर भ्रष्टाचार चरम पर है. जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने स्थित जिला शिक्षा अधिकारी परिसर में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला स्कूल सेमरा (Government Primary School Semra) जहां पूर्व में बीआरसी का कार्यालय हुआ करता था. पूरी तरह जर्जर हो चुका है.लेकिन अब इसी भवन का गुपचुप तरीके से काम चल रहा है. योजना के ही पुराने भवन का मरमत कार्य चल रहा है. मजे की बात है कि यहां पर जो काम चल रहा है वो किस विभाग के द्वारा करवाया जा रहा है. किसी को कोई जानकारी नही है.

पुरानी चीजों की भी चोरी : पुरानी बिल्डिंग से निकले टीन सेट, लकड़ी और लोहे के एंगल भी मौके पर नहीं हैं. हालांकि जब हमने इस मामले में मरमत कार्य की देख रेख कर रहे एक व्यक्ति से जानकारी ली तो उसने बताया कि वहां जो भी पुराना मेटेरियल निकला. मजदूर और गुपचुप तरीके से निर्माणकार्य करवाने वाले ठेकेदार किशन राठौर ले (Theft of old items of government building) गए.

कौन सा विभाग करा रहा निर्माण : हालांकि निर्माणकार्य किस विभाग के मद से हो रहा है. किसी को कोई जानकारी नही है. वहीं जिस भवन का निर्माणकार्य बिना कार्य आदेश के कराया जा रहा है वो भवन का निर्माण ईट और मिट्टी से हुई थी. जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है. देखने में जगह-जगह दरारें पड़ी हुई है. बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हो चुकी है.

सरपंच को भी नहीं पता : इस गुपचुप निर्माणकार्य के बारे में सेमरा ग्राम पंचायत के सरपंच गजमती भानु से जानकारी चाही गई. लेकिन उन्होंने भी ऐसे किसी भी निर्माण की बात की जानकारी होने से इंकार किया. इस दौरान भवन निर्माणकार्य के दौरान ठेकेदार नियम कानून को ताक में रखकर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने बिजली की डायरेक्ट सप्लाई में हुकिंग कर बेल्डिंग और कटर मशीन चालू कर काम करवा रहे (Work going on due to theft of electricity in Gaurela ) हैं. जिसकी सूचना जब बिजली विभाग को दी गई तो उन्होंने जब्ती की कार्रवाई की गई.