बिलासपुर: रेल यात्रियों की फिर परेशानी बढ़ने वाली है. एसईसीआर ने 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया (Railways canceled passenger trains in bilaspur) है. 7 जुलाई से 21 जुलाई तक ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी. रद्द ट्रेनों में अधिकांश एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं. दरअसल, बिलासपुर रेल मंडल के अमलाई-बुढ़ार सेक्शन को विद्युतीकृत करने के लिए इन ट्रेनों को रद्द किया गया है. बताया जा रहा है, अमलाई-बुढ़ार सेक्शन में तीसरी रेललाइन के विद्युतीकरण (Third railway electrification work in Amlai Budhar section) का काम किया जाएगा. करीब 15 दिनों तक इसका कार्य चलेगा. लिहाजा 7 जुलाई से 21 जुलाई तक इन ट्रेनों को परिचालन प्रभावित(Rail passengers trouble again increased in Bilaspur) रहेगा.

किन ट्रेनों को रेलवे ने किया रद्द : रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है.



1) दिनांक 07 से 20 जुलाई, 2022 तक बिलासपुर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18257 बिलासपुर-चिरिमिरी एक्सप्रेस रद्द रहेगी



2) दिनांक 08 से 21 जुलाई, 2022 तक चिरिमिरी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18258 चिरिमिरी - बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी



3) दिनांक 09 एवं 16 जुलाई, 2022 को उदयपुर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 20971 उदयपुर-शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहेगी



4) दिनांक 10 एवं 17 जुलाई, 2022 को शालीमार से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 20971 शालीमार-उदयपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी



5) दिनांक 07 एवं 14 जुलाई, 2022 को वलसाड से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 22909 वलसाड-पुरी एक्सप्रेस रद्द रहेगी



6) दिनांक 10 एवं 17 जुलाई, 2022 को पूरी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 22910 पूरी-वलसाड एक्सप्रेस रद्द रहेगी



7) दिनांक 10 एवं 17 जुलाई, 2022 को बीकानेर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 20471 बीकानेर-पुरी एक्सप्रेस रद्द रहेगी



8) दिनांक 13 एवं 20 जुलाई, 2022 को पुरी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 20472 पुरी-बीकानेर एक्सप्रेस रद्द रहेगी



9) दिनांक 07, 09, 11, 14, 16 एवं 18 जुलाई, 2022 को दुर्ग से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 12823 दुर्ग-निजामुद्दीन एक्सप्रेस रद्द रहेगी



10) दिनांक 08, 10, 12, 15, 17 एवं 19 जुलाई, 2022 को निजामुद्दीन से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 12824 निजामुद्दीन-दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी



11) दिनांक 10, 12, 17 एवं 19 जुलाई, 2022 को दुर्ग से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18203 दुर्ग-कानपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी



12) दिनांक 11, 13, 18 एवं 20 जुलाई, 2022 को कानपुर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18204 कानपुर-दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी



13) दिनांक 08, 13, 15 एवं 20 जुलाई, 2022 को दुर्ग से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18201 दुर्ग-नौतनवा एक्सप्रेस रद्द रहेगी



14) दिनांक 10, 15, 17 एवं 22 जुलाई, 2022 को नौतनवा से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18202 नौतनवा-दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी



15) दिनांक 12 एवं 19 जुलाई, 2022 को दुर्ग से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 12549 दुर्ग-जम्मूतवी एक्सप्रेस रद्द रहेगी



16) दिनांक 14 एवं 21 जुलाई, 2022 को जम्मूतवी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 12550 जम्मूतवी-दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी



17) दिनांक 07 एवं 20 जुलाई, 2022 को बरौनी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 15231 बरौनी-गोंदिया एक्सप्रेस रद्द रहेगी



18) दिनांक 08 एवं 21 जुलाई, 2022 को गोंदिया से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 15232 गोंदिया-बरौनी एक्सप्रेस रद्द रहेगी