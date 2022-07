गौरेला पेंड्रा मरवाही : केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय के द्वारा लंबे समय से बन्द यात्री ट्रेनों को लेकर परेशानी का सामना कर रहे आमजनों के परेशानी को देखते हुए जेसीसीजे के छात्र संगठन ने प्रदर्शन (protest against closure of passenger trains in gorela) किया. संगठन ने प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री सहित छत्तीसगढ़ के सभी 11 सांसदों का पुतला फूंका (JCCJ student organization burnt the effigy of the central government in Gorela) है.





क्यों हुआ विरोध : छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश मे केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा लंबे समय से यात्री ट्रेनों का परिचालन बन्द कर दिया है. जिसके कारण रेल से यात्रा करने वाले लोगों को मानसिक और आर्थिक रूप से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जेसीसीजे के जिला छात्र संगठन ने रेल परिचालन बन्द किये जाने का विरोध प्रदर्शन करते हुए गौरेला के संजय चौक में जमकर प्रदर्शन (Increased difficulties of rail passengers in Gorela) किया.

सांसदों का फूंका पुतला : प्रदर्शन के बाद छात्र संगठन के लोगों ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित छत्तीसगढ़ से चुने हुए 11 सांसद सभी का पुतला दहन किया है. पहले प्रदर्शनकारियों ने रेल परिसर में जमकर हल्लाबोल किया.उसके बाद वे गौरेला के संजय चौक पहुंचे. जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित छतीसगढ़ के सभी सांसदों का पुतला दहन किया है. इस दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस के बीच झूमाझपटी होती रही.