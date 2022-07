रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ में चल रहे भेंट मुलाकात कार्यक्रम आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का दिन (Preparations before CM Bhupeshs visit in Gaurela Pendra Marwahi) है. वहीं मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुबह से ही पुलिस ने जिले के सभी विपक्षी दल के नेताओं को उनके घरों से बुलाकर थाने में बिठा लिया (Opposition leader deposited in police station in Gaurela Pendra Marwahi) है. हालांकि किसी तरह का मामला दर्ज नहीं है. फिर भी विपक्ष के नेता इसे विपक्ष की आवाज दबाने और प्रशासन की तानाशाही कह रहे है.



कहां हैं सीएम भूपेश का दौरा : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गौरेला पेंड्रा मरवाही के दौरे पर(CM Bhupeshs visit in GPM)हैं. प्रदेश की 90 विधानसभाओं में चल रहे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम भेंट मुलाकात के तहत मुख्यमंत्री मरवाही पेंड्रा में आमजन से भेंट मुलाकात करेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री का कोटा विधानसभा के सूची में कार्यक्रम है. मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान जनता कांग्रेस एवं भाजपा के स्थानीय नेताओं के विरोध को ध्यान में रखते हुए सुबह 5:00 बजे से ही पुलिस ने विपक्षी नेताओं को उनके घरों से बुलाकर थाने में बिठा लिया है.



क्यों थाने में बिठाए गए नेता : इसमें युवा नेताओं के साथ-साथ उम्र दराज नेता भी शामिल (gourela pendra marwahi news) हैं. विपक्षी नेताओं को इस तरह से थाने में बिठाने को लेकर उनका कहना है कि '' यह शासन प्रशासन की तानाशाही है . विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है. हालांकि विरोध प्रदर्शन जैसा हमारी कोई मंशा नहीं है. बावजूद इस तरह से थाने में बिठाना उचित नहीं. मामले पर पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है.''