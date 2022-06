गौरेला पेंड्रा मरवाही : मरवाही वन मंडल में चल रहे निर्माणकार्यो में घटिया सामग्री और गुणवत्तापूर्ण निर्माणकार्य कोई नई बात नही (Open pole of poor construction of forest department in Marwahi) है. पर अब इसका खामियाजा एक मजदूर को भुगतना होगा.क्योंकि निर्माण कार्य के दौरान एक बड़ा स्लैब मजदूर के ऊपर जा गिरा.जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई है. आनन फानन में उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे सिम्स रेफर कर दिया गया .जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. हालांकि अब तक मामले में मजदूर की सुध न विभाग न ही ठेकेदार ने ली (condition of the visor fell on the worker is critical)है.

कहां का है मामला : मामला मरवाही वन परिक्षेत्र (Marwahi forest zone poor construction) का है. जहां पर गगनई नेचर कैम्प में इन दिनों निर्माण कार्य चल रहा है. हालांकि निर्माणकार्य वन विभाग को ही करवाना है. लेकिन वन विभाग अपने चहेते ठेकेदारों से ये निर्माणकार्य करवा रहा है. वो भी नियम कानून ताक पर रखकर. गुणवत्ताहीन सामग्री से घटिया और निम्नस्तर का निर्माणकार्य कराया जा रहा है.

कैसे हुआ हादसा : मंगलवार शाम भी नेचर केम्प में किचन सेड (accident in marwahi nature camp) का निर्माणकार्य चल रहा था.मजदूर काम कर रहे थे उसी दौरान अचानक घटिया निर्माणकार्य की पोल खुल गई . एक बड़ा छज्जा लगभग 9 फुट की ऊँचाई से वहां पर काम कर रहे मजदूर अमरनाथ के ऊपर जा गिरा. हादसे में मजदूर अमरनाथ को गंभीर चोट पहुंची. जिसे आननफानन में 112 कई मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां पर प्राथमिक उपचार और अमरनाथ के कमर और टांग में गंभीर चोटों की वजह से उसे बिलासपुर सिम्स रेफर कर दिया गया. जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

ये भी पढ़ें -खेत और पत्थरों के ऊपर बना दिया पुल, जिम्मेदार चुप भ्रष्टाचार फुल

वनविभाग दे रहा अपनी दलील : वहीं स्थानीय लोगों में कल हुए इस घटना को लेकर काफी नाराजगी है. वो मामले में मजदूर को हर सम्भव मदद वन विभाग से करवाने की बात कर रहे हैं. तो मामले में मरवाही वनमंडल अधिकारी (Marwahi Forest Divisional Officer) से जब हमने बात की तो उनका कहना है '' घायल मजदूर की मदद और बेहतर उपचार के लिए वन विभाग ध्यान दे रहा है. मामले में जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई करेंगे. हालांकि उन्होंने मामले में चूक की वजह से हादसा होने की बात कही है.''