गौरेला पेंड्रा मरवाही : मुख्यमंत्री ने भेंट-मुलाकात दौरे (GPM visit of Chief Minister Bhupesh Baghel) के तहत गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में आज दो नवाचार कार्यक्रम मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेव्हलपमेंट की शुरूआत (Sports for Development launched in Gaurela) की. मोर आखर कार्यक्रम गौरेला और पेण्ड्रा विकासखण्ड के 299 प्राथमिक शालाओं में क्रियान्वित की जाएगी. जो प्राथमिक शालाओं के बच्चों की प्रारंभिक भाषा शिक्षा में सुधार लाने, बच्चों की पढ़ने-लिखने की क्षमता को अधिक प्रभावी बनाने की पहल है.

क्यों शुरु किया गया प्रोग्राम : दूसरा कार्यक्रम स्पोर्ट्स फॉर डेव्हलपमेंट (Mor Akhar and Sports for Development launched in Gaurela) के तहत खेल के माध्यम से जिले को 543 प्राथमिक शालाओं के बच्चों को प्रायोगिक एवं व्यवहारिक पद्धति से तैयार किया जाएगा, ताकि उनमें तेजी से सीखने के कौशल के साथ-साथ स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक विकास और उनकी जीवन शैली में सुधार लाया जा सके. गौरतलब है कि दुनिया के 50 देशों में व्यवाहारिक शिक्षा की इस पद्धति का सफल प्रयोग किया जा चुका है.

कैसे होगा बच्चों का विकास : कोरोना काल में स्कूलों के बंद होने के कारण बच्चों में सीखने की क्षमता में कमी आई है. इसे देखते हुए मोर आखर कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है. जो बच्चों में पढ़ने की क्षमता और पढ़ने की आदत में वृद्धि करने में सहायक होगा. इसी तरह स्पोर्ट्स ऑफ डेव्हलपमेंट गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के सभी स्कूलों में शुरू किया गया है. इसका उद्देश्य शारीरिक और मानसिक विकास के साथ खेल-खेल में बच्चों की सीख बढ़ाना है. इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा उपयुक्त, उम्र उपयुक्त और बालक-बालिकाओं को खेल में समान अवसर प्रदान किया जाना शामिल है. यह दोनों कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से संचालित किए जाएंगे.