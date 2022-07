बिलासपुर : एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के भरोसा जीतकर उसे सरेआम जलील कर (Millions looted by making nude videos in Bilaspur) दिया. प्रेमी सिर्फ यहीं नहीं रुका बल्कि ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल खेलकर प्रेमिका से 21 लाख रुपए भी लूट लिया.युवती पहले तो प्रेमी को पैसे देती गई लेकिन जब हद पार हो गई तो उसने परिजनों के पास आप बीती बताई. जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई.रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी के बाद से युवक फरार बताया जा रहा है. अब सरकंडा पुलिस युवक की तलाश कर रही है.

कहां का है मामला : सरकंडा क्षेत्र में रहने वाली युवती के साथ कॉलेज में एक लड़के ओमप्रकाश दुबे के साथ दोस्ती (Dirty act of unfaithful lover in Bilaspur) हुई. दोस्ती प्यार में बदल गई. युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा. इस दौरान युवक ने मोबाइल से युवती का न्यूड वीडियो भी बनाया. युवक वीडियो दिखाकर युवती को ब्लैकमेल कर 21 लाख रुपए वसूल लिए. इसके बाद भी युवक ने वीडियो डिलीट नहीं किए और रुपए के लिए दबाव बना रहा था.लेकिन इस बार युवती ने परिजनों को सारी जानकारी दे दी.





कैसे किया दुष्कर्म : सरकंडा थाना (Incident of intimidation in Sarkanda area of ​​Bilaspur) में युवती ने रिपोर्ट में बताया कि '' मई माह में आरोपी ओम प्रकाश ने उसे अपनी मां से मिलवाने के लिए अपने घर बुलाया. जब युवती उसके घर पहुंची तो उसकी मां घर पर नहीं थी. आरोपी ने युवती से दुष्कर्म किया और मोबाइल से वीडियो बना लिया. इसकी जानकारी युवती को नहीं थी. बाद में युवक ने उसे वीडियो दिखाकर उससे 25 लाख रुपए मांगे. रुपए नहीं देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी. इससे युवती डर गई और घर में रखे 21 लाख रुपए आरोपी को दे दिए.''



कहां से आए पैसे : युवती के पिता ने कुछ समय पहले पैतृक जमीन बेची थी. जमीन बेचकर उसे 21 लाख रुपए मिले थे. इस रुपए को वह बेटी को रखने के लिए दिए थे. पिता को जब रुपयों की जरूरत हुई तो उन्होंने बेटी से वापस मांगे. इस पर वह पैसे नही होने की बात कही. संदेह होने पर पिता ने बेटी से पूछा तो उसने पूरी बात बताई. बाद में युवती अपने पिता के साथ सरकंडा थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई. फिलहाल मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार है.

पैसे से युवक कर रहा था शौक पूरे : युवती से मिले 21 लाख रुपए से युवक अपने शौक पूरे कर रहा था. युवक महंगी कार और बाइक खरीदी है. युवक पैसों से घूमने और अय्याशी में खर्च करता है. युवती को शादी का प्रलोभन देकर युवक ने उसकी एक गलती को पूरे परिवार के लिए मुसीबत बना दिया. युवक लगातार युवती से और पैसों की मांग करता रहा लेकिन शादी से इनकार कर दिया.