गौरेला पेण्ड्रा मरवाही : शहर के वार्ड क्रमांक 2 में जेसीबी की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो (JCB trampled youth in Pendra ) गई. घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक को हिरासत में लेकर जेसीबी को जब्त कर लिया है. वहीं ग्रामीणों के बीच घटना को लेकर काफी नाराजगी है. ये जेसीबी वार्ड में नहर निर्माण के कार्य में लगी हुई थी. तभी लापरवाही पूर्वक ड्राइवर ने घर के बाहर सो रहे युवक के ऊपर से जेसीबी चला दी . इस घटना में युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

कैसे हुई घटना : पूरा मामला पेण्ड्रा थानाक्षेत्र के नगर पंचायत वार्ड क्रमांक 2 का है. जहां सुग्रीव भरिया घर के सामने लेटा हुआ था. तभी गली से जेसीबी ले जाई जा रही थी. इसी दौरान चालक ने घर के बाहर लेटे सुग्रीव को नहीं देखा. लापरवाही के कारण सुग्रीव जेसीबी के चपेट में आ गया. घर के लोगों ने जब सुग्रीव की चीख सुनी तो घटना की जानकारी हुई. इसके बाद तुरंत संजीवनी 108 की मदद से सुग्रीव को अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने सुग्रीव को मृत घोषित कर दिया.

ये भी पढ़ें- गौरेला पेंड्रा मरवाही में कहर बरपा रही गर्मी : राहत पाने को लोग ले रहे आईस्क्रीम और जूस का सहारा

नहर कार्य में लगी थी जेसीबी : ग्रामीणों की माने तो जेसीबी चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए घर के सामने लेटे ग्रामीण को रौंदा है. पुलिस ने शव को पंचनामा कार्यवाही के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.जेसीबी नहर निर्माण कार्य मे लगा हुआ था. फिलहाल पेण्ड्रा पुलिस मामले की जांच में जुटी(Pendra police engaged in investigation of the case) है.