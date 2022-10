गौरेला पेंड्रा मरवाही : छत्तीसगढ़ की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पीएचई जमीनी स्तर पर उल्टी गंगा बहा रही (Irregularities in nal jal mission in Gaurela ) है. योजना अनुसार रहवासियों को स्वच्छ जल घर-घर तक पहुंचाना था. इसके लिए नल जल ग्रहण मिशन के अंतर्गत गांव में ओवरहेड टैंक निर्माण करने के बाद ही ग्रामीणों के घरों में नलों का कनेक्शन देना (nal jal mission in Gaurela Pendra Marwahi ) था.लेकिन पीएचई ने इस काम को सीधे तरीके से करने के बजाए उल्टा तरीका अपना लिया.

बिना ओव्हरहेड टैंक के नल कनेक्शन : PHE विभाग काम तो करा रहे हैं. लेकिन ये काम पूरा उल्टा तरीके से हो रहा है. वास्तव में पहले विभाग को ओवरहेड टैंक का निर्माण करना है. उसके बाद जमीनी स्तर पर घर-घर नल देकर पानी पहुंचाना है. लेकिन विभाग ओवरहेड टैंक बिना बनाए ही जमीन में पाइप लाइन का काम पहले कर रही है. ताकि काम प्राथमिक रूप से पूर्ण दिखे और ठेकेदार बंदरबांट करके अपना पैसा ले ले.

क्यों PHE विभाग पर उठ रहे सवाल : नीयत पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं. क्योंकि इसके पूर्व की जितनी भी योजनाएं हैं उन पर इसी तरह से लीपापोती की गई है. प्रधानमंत्री आवास योजना में रहवासियों के मकान पहले तोड़ दिए गए.इसके बाद मामूली मटेरियल गिराकर ठेकेदारों ने रुपए हड़प लिए. अब वही स्थिति नल जल योजना के अंतर्गत की जा रही है.बिना ओवरहेड टैंक बनाए घरों में नल तो पहुंचा दिए गए. लेकिन उसमें पानी कब आएगा हितग्राहियों को अब इसकी चिंता है.Gaurela Pendra Marwahi latest news