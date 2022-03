गौरेला पेंड्रा मरवाही : GPM जिले की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है. जिसमे पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के दो मामले में तीन आरोपियों को झारखंड से गिरफ्तार किया (Two accused of cheating with mobile arrested from Jharkhand) है. आरोपियों ने पीड़ितों को फर्जी बैंक अधिकारी बनकर उनके खाते लाखों रुपए की धोखाधड़ी की थी. पुलिस ने आरोपियों से घटना में प्रयुक्त मोबाइल भी जब्त करते हुए मामले में कार्रवाई कई है. दरअसल जिले में लगातार घटित धोखाधड़ी के मामलों में अंकुश लगाने और फरार आरोपियों के गिरफ्तारी के संबंध में जिले के आलाधिकारियों ने धोखाधड़ी के अपराधों की समीक्षा की थी . जिसके बाद प्रकरण में फरार आरोपियों की पतासाजी और थानों के साथ साइबर सेल की टीम गठित कर आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिए थे.

कब हुई थी घटना : थाना मरवाही में दर्ज अपराध पर अज्ञात आरोपी मोबाइल नंबर के आधार पर 9078910136 के द्वारा पीड़ित को बैंक अधिकारी होने का झांसा देकर कैश बैक मिलने का लालच दिया गया. इसके बाद एनीडेस्क एप डाउनलोड करवाकर प्रार्थी के बैंक खाते से अलग-अलग 9 किस्तों में कुल 99,972 निकाल लिए गए थे. वही इसी प्रकार थाना गौरेला के एक मामले अज्ञात आरोपी मोबाइल धारक 7489671162 के द्वारा पीड़ित के मोबाइल नंबर में फोन करके केश बैक की राशि खाते में ट्रांसफर कर 74,447 रुपये का ऑनलाइन रकम ट्रांसफर कर धोखाधड़ी की गई (Fraud done by transferring money online) थी. दोनों ही मामलों में अज्ञात आरोपियो की लगातार पतासाजी की जा रही थी. सायबर सेल की टीम ने उक्त दोनों मोबाइल धारकों का तकनीकी जानकारी लेकर झारखंड के देवधर जिले में दबिश दी

दो आरोपियों की गिरफ्तारी : जिसके बाद थाना मरवाही के मामले में मोहम्मद इनामुल हक पिता कयामुद्दीन अंसारी और थाना गौरेला के मामले में .कपिल देव दास थाना जसीडीह जिला देवधर को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी करते हुए उनके पास से घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल एवं 12 फर्जी सिम कार्ड जब्त किए हैं. धोखाधड़ी की रकम को आरोपियों ने खर्च कर दिया (The amount was spent by the accused) है. फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.