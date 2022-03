गौरेला पेंड्रा मरवाही : गौरेला में स्कूली छात्रा पर प्रेम प्रसंग में प्राणघातक हमला ( attack on minor in gaurela) करने का मामला सामने आया है. हमला करने के बाद आरोपी ने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली (accused committed suicide by jumping in front of the train). आरोपी के पास से पुलिस को सुसाइड नोट मिला है. जिसके आधार पर मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. आरोपी के हमले से घायल नाबालिग किशोरी को इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया है.

कहां की है घटना ?

मामला गौरेला थाना क्षेत्र के रानीझाप गांव का है. जहां पर पुलिस को सूचना मिली कि एक नाबालिग स्कूली छात्रा पर धारदार हथियार से प्राणघातक हमला (Deadly attack on girl student in love affair in gaurela) हुआ है. जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया . जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद छात्रा को इलाज के लिए बिलासपुर रेफर कर दिया गया. मामले की सूचना मिलते ही गौरेला पुलिस भी मौके पर पहुंची. इसके बाद छात्रा के परिजनों से जानकारी ली गई. परिजनों ने बताया कि छात्रा ग्यारहवीं का पेपर देकर घर लौट रही थी. इसी दौरान कहुआ नाले के पास रानीझाप गांव में रहने वाले शंभू राठौर ने पीछे से आकर छात्रा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. राहगीरों ने 108 की मदद से छात्रा को अस्पताल पहुंचाया.

आरोपी ने की खुदकुशी

पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों से लेने के बाद आरोपी शंभू राठौर (Accused Shambhu Rathore) की तलाश शुरु की.तभी पुलिस को सूचना मिली कि खोडरी स्टेशन के पास शंभू ने ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली है. जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा करवाया. पुलिस को शंभू के पास से सुसाइड नोट भी मिला . शंभू ने सुसाइड नोट में लिखा है कि वो युवती से बहुत प्यार करता था.युवती ने ही शंभू से कहा था कि जिस दिन मैं तुम्हें धोखा दूंगी उस दिन तुम मुझे मारकर खुद भी जान दे देना. फिलहाल पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर मर्ग कायम कर विवेचना शुरु की है. फिलहाल युवती की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.