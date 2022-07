बिलासपुर : रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधडी करने वाला शातिर आरोपी बिलासपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा (fraudster arrested in the name of job in railway in Bilaspur) है. आरोपी के खिलाफ ठगी के 6 प्रकरण दर्ज हैं. जिसमें 45 लाख से ज्यादा की ठगी की गई है. आरोपी से 1 लाख नकद, लैपटॉप, मोबाइल सहित एटीएम जब्त किया गया है.

क्या है पूरा मामला : नौकरी लगाने के नाम पर लगातार बिलासपुर में ठग गिरोह का पर्दाफाश हो रहा है. ठग जान पहचान और करीब के रिश्तेदारों को नौकरी लगाने के नाम पर वारदात कर रहे हैं. पिछले दिनों पुलिस ने ऐसे कई मामलों का पर्दाफाश किया था और इसी कड़ी में तोरवा पुलिस ने 45 लाख रुपए से भी ज्यादा की ठगी करने वाले आरोपी को धर (Forty five lakhs were cheated in the name of job in Railways) दबोचा है. आरोपी कई लोगों से रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर बड़ी रकम वसूल चुका (accused has cheated many people in Bilaspur) है. नौकरी नहीं लगने पर लोगों के पैसे मांगने पर आरोपी फरार हो गया था

कैसे पकड़ा गया आरोपी : पीड़ितों ने बताया कि '' उनकी पहचान आरोपी आशीष पात्रो से हुई. जिसमें आशीष ने रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा देते हुए उनसे 8 लाख रुपए ले लिया था. बाद में नौकरी नहीं लगने पर प्रार्थियों ने तोरवा थाने में आशीष पात्रो के खिलाफ ठगी की शिकायत दर्ज (Complaint was lodged in Torwa police station of Bilaspur) कराई. इस बीच पुलिस जांच कर रही थी, इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी ओडिशा और रायगढ़ में जगह बदलकर रह रहा है. तोरवा पुलिस ने टीम गठित कर आरोपी की पतासाजी की और रायगढ़ में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी से नकद 1 लाख रुपए, लैपटॉप,मोबाइल और एटीएम जब्त किया है. आरोपी के खिलाफ करीब 6 ठगी के प्रकरण दर्ज हैं. जिसमें 45 लाख से ज्यादा की ठगी की गई है.