बिलासपुर : बिलासपुर जिले के सरकंडा थाना क्षेत्र मे फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया (absconding accused arrested in bilaspur ) है.आरोपी ने घर के सदस्यों और रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारियों से मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए (Fraud by forged land documents in bilaspur) थे. इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.



क्या है पूरा मामला : दरअसल प्रार्थी मनीषा देशपाण्डेय ने रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि उनकी संयुक्त खाते की भूमि बिलासपुर में है. प्रशांत गुलहरे ने अपने पिता घनश्याम गुलहरे के नाम पर जिला पंजीयन कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारियों से सांठ गांठ कर कूटरचित तरीके से उस जमीन की विक्रय पत्र की सत्यापित प्रति बनाई है. जिसमें मनीषा के दादाजी स्व. पुरूषोत्तम राव दिघ्रस्कर के द्वारा उस भूमि को घनश्याम गुलहरे पिता रामदास गुलहरे को दिनांक 26.03.1962 में बिक्री करना बताया गया है. जबकि उनके पास उस कूटरचित विक्रय पत्र की मूल प्रति नहीं है. न ही उसके बारे में कभी किसी स्थान पर कोई संव्यवहार किया गया है. जिसके बाद भूमि पर कूटरचित दस्तावेज के आधार पर कब्जा और नामांतरण कराने के प्रयास में घनश्याम गुलहरे, प्रशांत गुलहरे और उनके सभी परिवार के सदस्यों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया.

जांच के बाद कार्रवाई : उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में सरकंडा थाना प्रभारी उत्तम साहू ने प्रकरण के आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य एकत्र कर विक्रय विलेख का परीक्षण कराने पर कूटरचित दस्तावेज पाया गया. जिसके बाद प्रकरण के फरार आरोपी प्रशांत गुलहरे को मुखबिर की सूचना पर उसके घर से दिनांक 14/09/2022 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया (bilaspur Crime News) गया.

आरोपियों के नाम और पता :



01 प्रशांत गुलहरे पिता स्व घनश्याम गुलहारे उम्र40 निवासी टिकरापारा मन्नू चौक थाना सिटी कोतवाली बिलासपुर



पूर्व में गिरफ्तार आरोपी :



01. सुशांत गुलहरे पिता स्वं धनश्याम गुलहरे उम्र 42 वर्ष निवासी टिकरापारा मन्नू चौक थाना सिटी कोतवाली बिलासपुर छग



02 किरण गुलहरे पति स्वं धनश्याम गुलहरे उम्र 32 वर्ष निवासी टिकरापारा मन्नू चौक थाना सिटी कोतवाली बिलासपुर छ.ग



03 स्वाति गुप्ता पति प्रतीक गुप्ता उम्र 37 साल निवासी नुसरतपुरा पोस्ट आफिस गली गाजियाबाद थाना सिटी कोतवाली गाजियाबाद उ.प्र