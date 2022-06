मरवाही : वन मंडल में ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने के नाम पर ठेकेदार के द्वारा नियम कानून को ताक में रखकर जंगल को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया (Violation of rules in the name of laying Marwahi optical fiber line) है. जिसमें शासन के निर्देश को ठेंगा दिखाते हुए जंगल में मजदूरो से गड्ढे खुदवाने का काम लेना है. पर ठेकेदार ने जेसीबी से काम कराते हुए मुनारा सीपीटी और पेड़ों को नुकसान पहुचाया हैं. मौके पहुंचे वन अधिकारियों की माने तो बिना सूचना के काम कराने और जंगल को नुकसान पहुंचाने के मामले में भाग रहे जेसीबी को जब्त करते हुए आगे की कार्यवाई की जा रही है.

धमतरी के वर्क ऑर्डर पर मरवाही में काम का कारनामा

कहां का है मामला : दरअसल पूरा मामला मरवाही वन परिक्षेत्र (Marwahi Forest Range) से जुड़ा हुआ है. जहां पर इन दिनों ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन बिछाने का काम ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है. जिसके लिये ठेकेदार मरवाही वन मंडल के झिरना गांव से पडखुरी गांव पहुंच जंगल मार्ग पर इन दिनों गड्ढे खुदवाकर पाइप लाइन डालने का काम कर रहा है.

लेकिन नियमों की अनदेखी : इस काम के लिए ठेकेदार जेसीबी का इस्तेमाल कर रहा है. जिससे जंगल के मुनारा सीपीटी के साथ पेड़ों के जड़ को भी नुकसान पहुंचाया गया है. ठेकेदार के द्वारा जिस आदेश का हवाला देकर काम किया जा रहा है. उस आदेश के क्रमांक 4 में साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन बिछाने के दौरान खंती की चौड़ाई 0.50 मीटर और गहराई 1.65 मीटर होनी चाहिए. साथ ही साफ शब्दों में यह भी आदेश में लिखा गया है कि वन्यप्राणी और बायोडायवर्सिटी को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वन अधिकारियों की निगरानी में बिना किसी मशीन का उपयोग करते हुए मजदूरों के द्वारा खंती खोदकर उपयोग के बाद स्वयं के खर्च से भरकर समतली किया (Action on contractor in Marwahi forest range) जाएगा.

धमतरी के आदेश पर मरवाही में काम : इस काम की सूचना जैसे ही वनविभाग को लगी मौके पर पहुंचकर काम का जायजा लिया गया.वहीं जिस आदेश को लेकर ठेकेदार काम कर रहा था वो आदेश गौरेला पेंड्रा मरवाही का निकलकर धमतरी का ( feat of work in Marwahi on the work order of Dhamtari) निकला. जिसके बाद वन विभाग की टीम ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की है.वहीं मौके से भाग रहे जेसीबी को जब्त कर लिया गया है.

क्या होगी कार्रवाई : वन कर्मचारी मामले को गंभीर बतला रहे हैं. मामले में राजसात की कार्यवाई भी की जा सकती है. वहीं मौके पर मौजूद ठेकेदार की माने तो उनसे गलती हुई है और नियम विरुद्ध उनके द्वारा जंगल मे मशीन चलाया गया है जो गलत है. इसके लिए ठेकेदार ने कर्मचारियों से माफी भी मांगी है. वहीं वन अधिकारी की माने तो जेसीबी से केबल डालने वाले ठेकेदार के द्वारा जंगल को काफी नुकसान पहुंचाया गया है.वहीं विभाग के पहुंचते ही मौके से भागने की कोशिश की गई है.जिसके बाद मामला बनाकर कार्रवाई की जाएगी.