गौरेला पेंड्रा मरवाही : मरवाही पुलिस से हुज्जतबाजी करना एक आरोपी के पिता को भारी पड़ गया. मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वारंट लेकर उसके घर पहुंची थी. तभी उसके पिता ने पुलिस को देखकर दरवाजा बंद कर दिया और बेटे को भगा (Father absconded to criminal son in Marwahi ) दिया.काफी देर बाद जब पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो आरोपी के पिता ने पुलिसकर्मियों को घर में घुसने नहीं दिया.वहीं आरोपी के बाइक को जब्त करने से रोका

मरवाही में अपराधी बेटे को बाप ने किया फरार, पुलिस ने किया पिता को गिरफ्तार

डीजल चोरी और मारपीट का था आरोपी : ये पूरा मामला परासी गांव है. जहां जगनंदन लोनिया के खिलाफ मारपीट और डीजल चोरी करने का वारंट जारी था. मरवाही थाना प्रभारी जब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उसके घर टीम के साथ गए तो उसके पिता कामता प्रसाद ने पुलिस को ना सिर्फ उसे गिरफ्तार करने से रोका बल्कि भगा दिया. वहीं पुलिस ने जब आरोपी की बाइक को जब्त करना चाहा तो कामता ने पुलिस के साथ बदतमीजी करनी शुरु कर(costly to fight with the police in Marwahi ) दी.

बेटा फरार तो बाप गिरफ्तार : पुलिस ने इसके बाद शासकीय काम में बाधा डालने के कारण जगनंदन के पिता कामता को ही गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने कामता पर शासकीय काम में बाधा डालने का अपराध दर्ज (Father arrested for driving away accused son in Marwahi ) किया है.