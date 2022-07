बिलासपुर : छत्तीसगढ़ बन्द को लेकर बिलासपुर में व्यापक असर देखने को (Effect of bandh seen in Bilaspur) मिला. शहर और आसपास के क्षेत्रों में व्यापारिक संस्थानें बंद रही. व्यापारी सुबह से ही दुकानों के सामने बैठे रहे लेकिन दुकानें नही खोली. अतिआवश्यक और आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर सभी दुकान बन्द रही. विश्व हिन्दू परिषद के दुकान बंद करने के आह्वान को लेकर और उदयपुर की घटना के आक्रोश में बंद को व्यापक समर्थन मिला (protest in chhattisgarh against udaipur incident) है.

क्यों हैं दुकानें बंद : पिछले दिनों उदयपुर में एक टेलर का काम करने वाले व्यक्ति की गला रेत कर हत्या कर दी गई(Effect of bandh in many cities of Chhattisgarh) थी. इस हत्या के पीछे का कारण नूपुर शर्मा की सपोर्ट में सोशल मीडिया पर समर्थन वाला पोस्ट था. इस पोस्ट से नाराज होकर दो लोगों ने दुकान में घुसकर दर्जी की हत्या की थी. इस मामले को लेकर पिछले दिनों अलग-अलग समय पर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर आतंकवाद का पुतला दहन किया था.

हत्या के विरोध में उमड़ा जनसैलाब : इस मामले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शनिवार को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया(Hindu organizations call for bandh in Chhattisgarh) था. इस आह्वान को लेकर शनिवार को छत्तीसगढ़ बंद रहा. बंद के दौरान आवश्यक और अति आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर व्यापारिक संगठनों ने स्वस्थ और अपने संस्थान बंद किए. हालांकि कुछ कुछ स्थानों पर दुकानें खुली हुई थी. लेकिन बिलासपुर में बंद का असर देखने को मिला. दोपहर 12:00 बजे तक शहर की सभी व्यापारी संस्थान बंद दिखे और किसी प्रकार की अप्रिय घटना की जानकारी नहीं मिली.