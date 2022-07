बिलासपुर : विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक (Leader of Opposition Dharamlal Kaushik) ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए (Allegations leveled by Dharamlal Kaushik in Bilaspur) हैं. धरमलाल कौशिक ने कहा कि '' कांग्रेस सरकार के 3 साल के कार्यकाल में 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है.यह घोटाला मुख्यमंत्री के संरक्षण प्राप्त कोयला व्यापारियों के माध्यम से किया गया (Allegations against CM Bhupesh of Dharamlal in Bilaspur) है. इस नाते मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के अधिकारी और कई कोयले के कारोबार से जुड़े व्यापारियों के यहां आईटी ने छापामार कार्रवाई की थी.इस छापामार कार्रवाई में मुख्यमंत्री के संरक्षण प्राप्त कोयला व्यापारियों और शासकीय अधिकारियों के यहां करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति पाई गई है. यह व्यापारी मुख्यमंत्री के संरक्षण प्राप्त है और इस वजह से इन पर कार्यवाही नहीं होती है.''

कांग्रेस शासन में हुआ एक हजार करोड़ का घोटाला : धरमलाल कौशिक

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि ''मुख्यमंत्री की सबसे करीबी 30 व्यापारियों के यहां छापामार कार्यवाही के दौरान आईटी को साढ़े 9 करोड रुपए नकदी, साढ़े चार करोड़ रुपए के जेवरात और 50 करोड़ रुपए की संपत्ति, लगभग 2 सौ करोड़ रुपए के कलेक्शन के प्रमाण मिले हैं. इसके अलावा 50 करोड़ के अचल संपत्ति भी मिले हैं. नकदी रकम के अलावा संपत्तियों के कागजात भी मिले हैं. आईटी के छापामार कार्रवाई के दौरान एक अधिकारी के ठिकाने पर भी छापामार करवाई हुई थी. अधिकारी के यहां करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली है. जिसका विवरण आईटी ने हेड ऑफिस को सौंपा है. मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 1000 करोड़ रुपए की घोटाले की बात सामने आई (Dharamlal Kaushik accused the Congress of scam) है.''

ये भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में यूरिया खाद संकट के लिए अमरजीत भगत जिम्मेदार : धरमलाल कौशिक

कार्रवाई होती तो नहीं होता घोटाला : नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि ''मुख्यमंत्री यदि शुरुआत में ही कार्यवाई करते तो इतना बड़ा घोटाला सामने नहीं आता. व्यापारियों के पास मिले डिजिटल साक्ष्य से साबित होता है कि चुनाव में फंडिंग भी की गई है. कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री से जुड़े व्यापारियों पर कार्यवाही नहीं की जाती. यही कारण है कि इतना बड़ा घोटाला होने की बात सामने आई है.''