बिलासपुर : रेलवे की मनमानी और ट्रेनों को लगातार रद्द करने को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है. छात्र युवा नागरिक रेलवे जोन संघर्ष समिति इसके विरोध में खुलकर सामने आ गई है. नागरिक मंच ने रेल मंत्री का पुतला दहन कर इसका विरोध जताया है. इस दौरान नागरिक मंच ने रेल मंत्री और रेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है. समिति ने शहर के तारबाहर चौक में रेल मंत्री का पुतला दहन कर रद्द ट्रेनों को बहाल करने की मांग की (Demonstration of Sangharsh Samiti in Bilaspur) है.

रेलमंत्री का पुतला फूंककर संघर्ष समिति ने भरी हुंकार

क्यों हो रहा प्रदर्शन :दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली लगभग 121 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया (Railways has canceled one hundred and twenty one trains) है. इन ट्रेनों में लगभग 87 ट्रेन कोरोनाकाल के समय से रद्द हैं. जो अब तक पटरी पर नही लाई गई है. अब कुछ सप्ताह में कोयला लोडिंग और परिवहन के लिए 34 ट्रेनों को रद्द किया गया है. ट्रेनों के रद्द होने की वजह से जहां आम जनजीवन में प्रभाव पड़ा है. वहीं रोजगार और नौकरी में आने- जाने वालों को भी दिक्कत हुई है.



कैसे किया विरोध प्रदर्शन : छात्र युवा नागरिक रेलवे जोन संघर्ष समिति (Citizen Railway Zone Sangharsh Samiti) के सदस्यों ने बुधवार को तारबाहर चौक में कुछ छात्र और नागरिक रेलवे जोन संघर्ष समिति ने संयुक्त रूप रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का पुतला दहन किया. समिति के सदस्यों ने बताया कि ''जिस रेल को देश की आत्मा हमारी और आपकी रेल कहा जाता है. वो रेल जनता को सुविधा नहीं दे रही है. रेल प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है.'' रेलवे की मनमानी के खिलाफ रेल मंत्री के पुतला दहन के साथ आंदोलन की शुरुआत की गई है. संघर्ष समिति ने आगे रेलवे को बड़े स्तर पर आंदोलन करते हुए कोयला सप्लाई बाधित करने की चेतावनी दी है.

जनता के लिए परेशानी क्यों : ट्रेनों के लगातार कैंसिल होने की वजह से ग्रामीण इलाकों के लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है. वे अपने गंतव्य तक जाने के लिए स्टेशनों तक पहुंच रहे हैं. स्टेशन पहुंचने के बाद जब उन्हें जानकारी लगती है कि ट्रेन कैंसिल है तो वे मायूस हो जाते हैं. रोजाना हजारों की संख्या में यात्री ट्रेनों में सफर करने के लिए स्टेशन पहुंचते हैं. लेकेिन ट्रेनें नहीं चलने से ठगे जाते हैं.





पहले भी हो चुका है आंदोलन : 1996 में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन की स्थापना होनी थी. पहले बिलासपुर को जोन मुख्यालय बनाने की सहमति बनी.इसके बाद इसे रायपुर में शिफ्ट करने की बात सामने आई. इस घोषणा से आक्रोशित होकर छात्र युवा रेलवे जोन जन संघर्ष समिति के बैनर तले बिलासपुर के हजारों लोगों ने इसका विरोध किया. विरोध स्वरूप रेलवे स्टेशन में जमकर तोड़फोड़ की गई थी. जिसमें दो इंजन भी जला दिए गए थे. इसके अलावा प्लेटफार्म में लगे सारे बोर्ड, कंप्यूटर, स्टॉल के साथ कई चीजों को आग के हवाले कर दिया गया था. बिलासपुर के इतिहास में पहली बार किसी संघर्ष के लिए 1996 कर्फ्यू लगाया गया था. तब कहीं जाकर केंद्र सरकार ने रेलवे जोन का मुख्यालय बिलासपुर में स्थापित किया.