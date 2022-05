बिलासपुर : लिव इन रिलेशनशिप में 2 साल से रह रहे युवती की प्रेगनेंसी में ईलाज दौरान मौत हो गई. युवती के पार्टनर ने उसे तबीयत बिगड़ने पर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था और इस दौरान युवती की मौत होने पर उसके शव को छोड़कर प्रेमी भाग (Death of a girl living in livein in Bilaspur) गया. मामले में अब परिजनों ने गर्भावस्था के दौरान अबॉर्शन की कई दवाएं खिलाने के आरोप लगा रहे हैं

कब से रह रहे थे साथ : ये पूरा मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का (The case of Sarkanda police station area of ​​Bilaspur) है. जहां 26 साल की युवती अपने घर वालों से अलग एक लड़के के साथ रह रही थी. बताया जा रहा है कि युवती दो साल से युवक के साथ लिव इन में रह रही थी. इसी दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई. कुछ दिन पहले तबीयत खराब होने पर साथ में रहने वाला युवक ने उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचा. अस्पताल में भर्ती करके उसका इलाज किया जा रहा था, लेकिन हालात नहीं सुधरी उसे रिम्स रेफर कर दिया गया, लेकिन सिम्स पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई.

कहां गया युवक : युवती की मौत के बाद युवक भाग गया. डॉक्टरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने इसकी जानकारी उसके परिजनों को दी. परिजनों ने पुलिस को यह बताया कि युवती घर से अलग होकर पिछले 2 साल से युवक के साथ रह रही थी.

क्या है परिजनों का आरोप : परिजन अब युवती की मौत का जिम्मेदार युवक को मान रहे हैं. परिजनों की माने तो युवती जब प्रेग्नेंट हुई होगी तो युवक ने बच्चा गिराने के लिए उसे दवा खिलाई.जिससे उसकी तबीयत (Live in relation case in Bilaspur) बिगड़ी. फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा. इसके साथ ही पुलिस युवती के साथ लिव इन रिलेशन के रह रहे युवक की तलाश कर रही है

क्या होता है लिव इन रिलेशन : नए जमाने के साथ ही नई सोच के नौजवानों बिना शादी के ही साथ रहने का नया तरीका निकाला है. जिसमे दो लोग बिना शादी किए एक साथ एक ही घर में रहते हैं. उनके बीच वो सारे संबंध होते हैं जो पति पत्नी के बीच होते हैं.लेकिन इस रिश्ते का ना तो कोई नाम होता है और ना ही कोई वजूद. बात बनीं तो आगे शादी होती है और नहीं बनी तो दोनों कुछ साल बाद अपने-अपने रास्ते में निकल लेते हैं. कई बार इस तरह के मामले भी सामने आते हैं कि युवती से पीछा छुड़ाने युवक ने उसकी हत्या कर दी. ऐसे रिलेशनशिप का आगाज तो शानदार रहता है लेकिन अंजाम हमेशा ही खतरनाक