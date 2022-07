बिलासपुर : बिलासपुर तखतपुर थाना क्षेत्र के मोहतरा में एक युवक की पेड़ पर फांसी में लटकी लाश मिली (Dead body of youth found in Takhatpur of Bilaspur) है. शव मुंगेली के जरहागांव के कुटेलीपारा का रहने वाला विकास कश्यप की है. विकास के लाश मिलने की सूचना पर तखतपुर पुलिस ने मामला कायम कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. बताया जा रहा है कि विकास की प्रेमिका की शादी होने के बाद वह उससे मिलने गया था और सुबह उसकी लाश फंदे में लटकी मिली.

कहां गया था विकास : मुंगेली के जरहागांव के कुटेलीपारा में रहने वाले युवक विकास कश्यप का गांव की लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था. 6 माह पहले लड़की की दूसरे युवक के साथ तखतपुर के मोहतरा गांव में शादी हो गई थी. युवक शायद उसी लड़की से मिलने उसके ससुराल रात में गया था और सुबह उसकी लाश मिली. पुलिस ने अंदेशा जताया है कि प्रेमिका की शादी हो जाने के बाद युवक उससे मिलने के लिए उसके गांव गया होगा और लड़की के इनकार करने के बाद फांसी लगा ली होगी. पूरा मामला प्रेम प्रसंग में खुदकुशी का लग रहा है.



कैसे पहुंची पुलिस : ग्राम देवतरा में लक्ष्मीपारा दैहान (Bilaspur Crime News) के पास एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ था. वहीं पास में ही एक मोटरसाइकल खड़ी थी. ग्रामीणों ने अज्ञात युवक की लाश पेड़ पर लटकी देखी तो पुलिस को जानकारी दी. जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे (Takhatpur police engaged in investigation of the case) उतरवाया. वहां खड़ी बाइक के नंबर से युवक की पहचान कराई. इससे पता चला कि शव मुंगेली के कुटेलीपारा जरहागांव निवासी विकास कश्यप का है. इसके बाद पुलिस ने मामले की सूचना उनके परिजनों को दी.

रात में क्यों गया युवक : परिजनों ने पुलिस को बताया कि विकास रात करीब 12 बजे तक घर में ही अपने बड़े भाई विजय के साथ सो रहा था. फिर सुबह 4 बजे जब विजय की आंख खुली तो विकास वहां नहीं था. उसने सोचा की सुबह बाइक लेकर कहीं निकला होगा. इसके बाद से फिर वह घर नहीं लौटा. बताया जा रहा है कि विकास का उसी के गांव की एक लड़की से प्रेम संबंध था. 6 माह पहले उस युवती की शादी देवतरा में किसी और लड़के से हो गई. ऐसे में यह भी संभावना जताई जा रही है कि वह देवतरा युवती से मिलने के लिए आया होगा.लेकिन युवती के इनकार करने पर उसने खुदकुशी कर ली.