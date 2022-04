बिलासपुर : महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत बिलासपुर जिला ग्रामीण औऱ शहर कांग्रेस कमेटी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया . इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ (protest against bjp government) जमकर हल्ला बोला. धरना स्थल नेहरू चौक में इस दौरान मेयर, सभापति, जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. मंच से कांग्रेसियों ने महंगाई के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, महंगाई अनियंत्रित हो गई है.

बिलासपुर में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन

यूपीए सरकार के गिनाए फायदे : पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य तेल और अन्य सामान आज की तुलना में आधे से कम कीमत पर उपलब्ध थे. लेकिन बीजेपी के राज में महंगाई बेतहाशा बढ़ते जा रही (Inflation is increasing wildly under the rule of BJP) है. आम आदमी का बजट गड़बड़ा गया है, आम जनता महंगाई की मार झेल रही है. कांग्रेसियों ने कहा कि, चुनाव तक बीजेपी ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के कीमत में इजाफा न कर जनता को धोखा दिया. चुनाव होने के बाद अब लगातार महंगाई बढ़ा कर लोगों को महंगाई का चोट दिया जा रहा है. कांग्रेसियों ने कहा कि, जब तक केंद्र सरकार मंहगाई पर नियंत्रण नहीं करेगी कांग्रेस का आंदोलन चलता रहेगा. आम जनता के हित में कांग्रेस सड़क की लड़ाई लड़ती रहेगी.